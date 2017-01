Ping-pong politic cu dosarele demnitarilor

Ministrul interimar al Justiţiei, Teodor Meleşcanu, a declarat vineri că nu va transmite procurorului general al României, Laura Codruţa Kovesi, solicitarea preşedintelui Băsescu privind declanşarea procedurilor pentru urmărirea penală a opt foşti şi actuali miniştri pentru că cererea şefului statului nu a fost însoţită şi de dosare. Într-o emisiune televizată, Meleşcanu a arătat că nu este interesat de vinovăţia sau nevinovăţia celor opt demnitari, însă doreşte evitarea unor cazuri de nulitate din motive procedurale. El a arătat că mulţi dintre cei opt foşti sau actuali demnitari susţin că sînt nevinovaţi şi că le-a fost făcută o nedreptate: \"Din punctul meu de vedere, cu cît există o posibilitate pentru ei să-şi dovedească nevinovăţia, cu atît mai bine\". Într-un comunicat de presă remis de Ministerul Justiţiei se arată că „avînd în vedere că Preşedintele României are obligaţia de a transmite ministrului Justiţiei dosarele cauzelor (menţionate, de altfel, cu număr de file în referatele parchetului) iar, în situaţia de faţă, dosarele nu au fost primite, ministrul Justiţiei se află, pentru moment, în imposibilitatea legală, obiectivă, de a-şi exercita atribuţiile prevăzute de lege”. Prin acelaşi comunicat se arată şi faptul că din lista lui Băsescu lipseşte numele lui Zsolt Nagy, fost ministru al Comunicaţiilor, însă acesta figurează în cauza privindu-l pe Tudor Chiuariu, fost ministru al Justiţiei. După anunţul de la Justiţie, Administraţia Prezidenţială a făcut public faptul că a primit doar copiile documentelor care au stat la baza avizelor de începere a urmăririi penale în cazul celor opt foşti sau actuali demnitari şi că le-a trimis în cursul serii ministrului interimar al Justiţiei, pentru \"a nu mai putea fi invocate pretexte de blocare sau întîrziere a actului de justiţie\". Documentele au ajuns la Ministerul Justiţiei vineri seară, în patru cutii sigilate. Preşedinţia a avertizat însă că ministrul nu are voie să studieze documentele, întrucît constituie probe la dosar. Meleşcanu a sesizat ridicolul situaţiei, spunînd că nu poate să se uite în nişte cutii sigilate, dar Administraţia Prezidenţială a susţinut că ministrul are doar rolul de a primi dosarul cauzei şi de a-l transmite către Parchetul General. Pînă se lămureşte situaţia, procurorii DNA nu pot face verificări în dosarele celor opt. Purtătorul de cuvînt al DNA susţine că anchetele vor demara abia în momentul în care avizele de începere a urmăririi penale vor ajunge la procurorii de caz. Legea spune că un procuror nu poate face audieri, percheziţii şi expertize, cu alte cuvinte nu poate strînge probe, decît în situaţia în care urmărirea penală e începută în dosarul pe care îl instrumentează.