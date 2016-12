Pink a avut o experienţă neplăcută cu drogurile

Cântărea americană Pink a mărturisit că nu va mai lua niciodată droguri, după ce a avut o experienţă neplăcută, ca adolescentă. Cântăreaţa a luat aproape o supradoză, pe când avea doar 15 ani, într-un club, o combinaţie între ecstasy, metamfetamină şi acid. ”Nu am fost pe punctul de a merge la spital, dar îmi amintesc că m-am trezit pe podea, a doua zi dimineaţa şi a fost ultima dată când m-am atins de droguri”, a declarat vedeta. ”A fost, de asemenea, ziua în care un DJ m-a lăsat să cânt hip-hop. M-a avertizat că nu pot lua droguri, aşa că nu am luat. Asta este treaba la mine. Odată ce m-am răzgândit, am terminat-o”, a completat starul, pe numele său real Alecia Moore.