Pink a donat 250.000 de dolari pentru familiile afectate de incendiul din Australia

Cîntăreaţa americană este una dintre celebrităţile care au răspuns apelului făcut de Crucea Roşie şi a donat suma de 250.000 de dolari în favoarea familiilor afectate de puternicul incendiu din Australia, care a făcut cel puţin 200 de victime. Săptămîna trecută, Nicole Kidman, soţul ei, Keith Urban şi Leonard Cohen au răspuns acestui apel şi au făcut, de asemenea, donaţii generoase. Poliţia consideră că cel puţin două dintre incendii au fost provocate în mod intenţionat şi au pus oficial sub acuzare pe unul dintre suspecţi. Pink şi-a exprimat speranţa că banii donaţi vor putea ajuta la refacerea vieţilor şi a comunităţilor din zonele afectate. Peste 1.800 de case au fost distruse şi 7.500 de persoane au fost evacuate din cauza sutelor de incendii care au cuprins statul australian Victoria. Crucea Roşie Internaţională a anunţat că, în urma apelului făcut, a reuşit să strîngă fonduri de 106 milioane de dolari.

Recunoscută pentru stilul îndrăzneţ în care se îmbracă şi pentru sound-ul puternic, Pink a lansat primul album la vîrsta de 18 ani. Intitulat ”Can\'t Take Me Home”, acesta a fost un material cu influenţe R&B. Următorul album de studio, ”M!ssundaztood”, a beneficiat de ceva mai multe influenţe rock şi a fost lansat în 2001, fiind, pînă în prezent, cel mai bine vîndut material al său. Acesta a cuprins piese precum ”Get The Party Started”, ”Don’t Let Me Get Me”, ”Just Like A Pill” şi ”Family Portrait”. Pe numele său adevărat Alecia Moore, Pink, în vîrstă de 28 de ani, cunoscută a fi o militantă pentru drepturile animalelor, a vîndut aproximativ 25 de milioane de copii ale celor patru albume ale sale. Pink a participat la realizarea coloanelor sonore ale filmelor ”Moulin Rouge” şi ”Îngerii lui Charlie 2”.