Pink Floyd a avut câştig de cauză

Trupa rock britanică Pink Floyd a câştigat procesul intentat casei de producţie EMI la Înalta Curte din Londra, iar aceasta va plăti suma de 60.000 de dolari pentru piesele vândute online. Magistraţii urmează să anunţe şi care va fi amenda pe care EMI va trebui să o plătească pentru că a vândut online piese Pink Floyd. Pe lângă trupa britanică şi australienii de la AC/DC, precum şi cântăreţul american de country Garth Brooks au protestat faţă de faptul că EMI vrea să le vândă piesele separat pe Internet. Grupul britanic a semnat un contract în 1967 cu EMI, care i-a lansat albumul “Dark Side Of The Moon”, unul dintre cele mai bine vândute materiale discografice din istorie. Avocatul trupei, Robert Howe, a subliniat, în prima audiere în acest caz, că trupa contestă EMI dreptul de a vinde separat melodiile de pe albumele sale. Vânzarea individuală a melodiilor este interzisă prin contract, a pledat avocatul grupului, în timp ce reprezentanţii casei de discuri au susţinut că această clauză nu se aplică vânzărilor online.

Trupa Pink Floyd, unul dintre numele de legendă ale rock-ului progresiv, a lansat albume de referinţă în istoria muzicii, printre care “Dark Side of the Moon”, “Wish You Were Here” şi “The Wall”.