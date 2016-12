Pink Floyd a dat în judecată casa de discuri EMI

Trupa Pink Floyd a deschis o acţiune în instanţă împotriva casei ei de discuri, gigantul EMI, la un tribunal din Londra, în urma unui conflict care vizează vânzarea online a pieselor sale. Legendarul grup britanic a semnat un contract cu EMI în anul 1967, cu care a lansat, de altfel, albumul “Dark Side Of The Moon”, unul dintre discurile cel mai bine vândute din toate timpurile. Avocatul Robert Howe a subliniat în timpul primei audieri pentru acest caz, care a avut loc la Înalta Curte de Justiţie din Londra, că grupul Pink Floyd contestă dreptul casei EMI de a vinde separat una sau mai multe piese de pe un album. Casa de producţie EMI consideră că această clauză nu se aplică însă şi în cazul vânzărilor online.

Trupa Pink Floyd a devenit celebră graţie unui rock progresiv şi psihedelic, în anii ‘60 şi ‘70 şi a lansat o serie de albume intrate în legendă, precum “Dark Side Of The Moon” din 1973, “Wish You Were Here” din 1975, “Animals” din 1977 şi “The Wall”, doi ani mai târziu. Relaţiile dintre membrii fondatori ai grupului au devenit tensionate în ultimii ani, însă aceştia au acceptat să se reîntâlnească şi să cânte din nou împreună, pentru concert uriaş, susţinut în Hyde Park din Londra, în 2005. Richard Wright, clăparul trupei, a murit în 2008, la vârsta de 65 de ani.