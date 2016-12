Pink Floyd lansează un nou album

Membrii trupei Pink Floyd au anunțat că "The Endless River", noul lor album după două decenii, va fi lansat pe 10 noiembrie și va cuprinde material inedit înregistrat înainte de moartea lui Rick Wright, informează Agerpres. Pentru a prezenta noul proiect care va fi lansat pe piață în diferite formate și va cuprinde 18 piese în principal instrumentale, legendara trupă britanică a dezvăluit luni în mai multe locații din Londra, New York, Los Angeles, Paris, Berlin și Milano câteva ilustrații de pe copertă. ntru a crea noul album, membrii trupei au făcut o selecție de teme inedite pe care au început să le înregistreze în anii ' 90, reunite în această compilație pe a cărei copertă se vede o tânără îmbrăcată într-o cămașă deschisă navigând pe o mare de nori, creație a artistului egiptean în vârstă de 18 ani Ahmed Emad Eldin. "The Endless River" cuprinde o selecție de teme modificate care au fost scrise și întregistrate la origine de chitaristul vocal David Gilmour, cu Rick Wright la clape și Nick Mason la baterie în sesiunile de înregistrare din 1994 pentru "The Division Bell". Wright, care a fondat Pink Floyd alături de Syd Barrett, Nick Mason și Roger Waters, a murit de cancer în 2008.