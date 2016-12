Pink Floyd, Led Zeppelin, Rolling Stones, Coldplay, pe timbrele din Marea Britanie

Zece timbre care prezintă copertele unor albume celebre din istoria muzicii britanice vor intra în circulaţie pe 7 ianuarie 2010, în Marea Britanie. Albumele prezentate în colecţia de timbre sînt ”The Division Bell” al trupei Pink Floyd, ”Parklife” al trupei Blur, ”London Calling” al celor de la The Clash, ”Led Zeppelin IV” al trupei Led Zeppelin, ”Power, Corruption & Lies” al formaţiei New Order, ”Screamadelica” al trupei Primal Scream, ”Let It Bleed” al veteranilor de la The Rolling Stones, ”A Rush Of Blood To The Head” al trupei Coldplay, ”The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars” al cîntăreţului David Bowie şi ”Tubular Bells” al lui Mike Oldfield. Royal Mail spune că a încercat să facă astfel o selecţie a celor mai bune albume din istoria muzicii britanice, însă unele coperte erau atît de întunecate încît nu au putut fi folosite.