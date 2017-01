Legendara trupă britanică Pink Floyd nu va mai înregistra niciodată un album, din cauza descărcărilor ilegale de pe Internet, care, în opinia componenţilor formaţiei, face ca munca lor să fie inutilă. „Durează foarte mult să înregistrezi ceva, pentru ca mai apoi să fie descărcate pe internet, pe mai nimic. Realizezi că ai pierdut un an în studio, pentru ca munca ta să fie dată pe degeaba”, a explicat bateristul Nick Mason, care crede că nu există nicio posibilitate ca Pink Floyd să se întoarcă în studio. Pink Floyd a relansat în septembie toate cele 14 albume ale formaţiei, plus o serie de compilaţii pe care se află cele mai cunoscute şi apreciate piese. Trupa nu a mai înregistrat nimic de mai bine de 15 ani, britanicii susţinând recitaluri doar la anumite evenimente cu scop caritabil.

Fondată în 1965 la Londra, Pink Floyd este, practic, simbolul rock-ului progresiv, datorită geniului demonstrat de cei doi muzicieni exponenţiali ai săi: Roger Waters şi David Gilmour. Cele mai cunoscute albume ale trupei sunt „The Wall”, care a inspirat şi filmul omonim, şi „The Dark Side of the Moon”. Cu peste 45 de milioane de copii vândute, acesta din urmă este pe locul trei în topul vânzărilor din istorie, după „Thriller” al lui Michael Jackson şi „Back In Black” al trupei AC/DC. Tot cu albumul „The Dark Side of the Moon”, Pink Floyd a stabilit şi un record aproape incredibil, inclus şi în Guinness Book: 741 de săptămâni în topul Billboard, între 1973 şi 1988.