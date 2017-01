Pink şi Eminem, în duet

Cântăreaţa americană Pink revine în forţă după pauza pe care a luat-o pentru a deveni mamă. Ce produce mai multă vâlvă decât o colaborare muzicală inedită şi aşa a luat naştere un duet cu rapperul Eminem inclus pe următorul album al cântăreţei americane, ce va fi lansat în toamna acestui an. Duetul înregistrat de cei doi artişti se va numi „Here Comes The Week-end”, iar Pink afirmă că această piesă va fi „o piesă de club în stilul alternative”. „M-a întrebat: Vrei să înregistrezi un cântec cu mine? I-am spus: La naiba, da!. Apoi l-am întrebat eu: Dar tu, vrei să înregistrezi un cântec cu mine? iar el mi-a răspuns: La naiba, da!. Ne-am strâns mâinile. N-am semnat nimic. Am înregistrat piesa”, a povestit cântăreaţa americană pentru publicaţia australiană „Herald Sun”. Eminem şi Pink au colaborat în trecut la piesa „Won\'t Back Down”, ce a fost inclusă pe albumul „Recovery” al rapperului american, lansat în 2010. Cântăreaţa a lăsat să se înţeleagă în acelaşi interviu că a înregistrat o a doua piesă cu Eminem şi aceasta ar putea deveni un mare hit în viitorul apropiat: „Cred că avem un alt cântec ce va fi lansat în viitor şi acesta va fi amuzant, iar versurile vor include multe prostioare”.

Pink, pe numele său real Alecia Moore, a colaborat şi cu cântăreaţa britanică Lily Allen pentru cel de-al şaselea ei album de studio. Noul material discografic al cântăreţei americane se intitulează „The Truth About Love” şi va fi lansat în Marea Britanie pe 17 septembrie şi în SUA pe 18 septembrie.