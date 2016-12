Pippa Middleton, reporter de televiziune de 600.000 de dolari

Sora ducesei de Cambridge a primit din partea postului american NBC o ofertă de 600.000 de dolari, pentru a deveni reporter de televiziune. Pippa Middleton ar putea să colaboreze cu producătorii emisiunii de televiziune The Today Show, pentru care va prezenta diverse evenimente regale care au loc în Marea Britanie. Dacă va accepta această ofertă, Pippa Middleton va avea 20 de apariţii pe an, în cadrul acestei emisiuni a postului NBC. Directorii de la NBC şi-au dat seama că Pippa Middleton are un potenţial uriaş, datorită legăturilor de rudenie cu familia regală şi popularităţii deosebite de care se bucură după ce fotografiile ei, realizate la nunta regală din 2011, au devenit cunoscute în lumea întreagă. Dacă acceptă contractul, va trebui să relateze despre diverse evenimente regale, precum Chelsea Flower Show, deschiderea pentru public a Palatului Buckingham şi diverse premiere de la Opera Regală. Pippa Middleton nu va relata însă evenimente regale cu tentă intimă, precum naşterea primului copil al prinţului William şi al lui Catherine Middleton, nici revenirea în Marea Britanie a prinţului Harry, după misiunea sa în Afganistan. Totodată, Pippa Middleton nu va apărea în direct pe micile ecrane americane şi apariţiile sale vor fi înregistrate.

Pippa Middleton a fost domnişoară de onoare la nunta surorii ei mai mari cu prinţul William, al doilea în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, eveniment care a avut loc pe 29 aprilie 2011, la Londra. Tânăra în vârstă de 28 de ani a făcut senzaţie în timpul nunţii, devenind, peste noapte, cea mai dorită domnişoară din Marea Britanie, graţie… posteriorului bombat.