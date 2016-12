Piraeus Bank înjumătățește avansul creditelor ipotecare

He, he, he! Încă o bancă cedează și reduce avansul creditelor ipotecare - Piraeus. Instituția financiară a decis să revină la un avans minim de 20%, după ce, la mijlocul lui mai, îl majorase la 40%, la un loc cu celelalte surate din sector. A fost un soi de protest împotriva legii dării în plată, care a reușit să blocheze complet activitatea. Și BCR, cea mai mare bancă locală, a revenit de la 35 la 25%, doar pentru imobilele ipotecate din orașele mari ale țării, precum Cluj-Napoca, Timișoara, Iași sau Constanța. De asemenea, BRD a anunțat recent că are în vedere diminuarea avansului. Viața-i grea, of.