Piraeus Bank, sub supraveghere

Agenţia de rating Standard & Poor\'s (S&P) a pus sub supraveghere, cu implicaţii negative, ratingurile Piraeus Bank, prezentă şi în România, după ce instituţia de credit a lansat oferte pentru a prelua de la statul elen participaţii la ATEbank şi Hellenic PostBank. Piraeus Bank este evaluată cu ratingurile „BB” pentru credite pe termen lung şi „B” pentru împrumuturi pe perioadă scurtă, se arată într-un comunicat al S&P. Plasarea sub supraveghere are la bază oferta Piraeus de achiziţie a participaţiilor deţinute de statul elen la ATEbank şi Hellenic Postabank, respectiv 77,31% şi 33,04%. Negocierile dintre Piraeus şi statul elen sunt încă în desfăşurare, iar decizia de rating reflectă opinia analiştilor S&P că finalizarea tranzacţiei ar avea un impact negativ asupra situaţiei financiare a Piraeus. Agenţia de rating intenţionează să ia o decizie în privinţa ratingurilor băncii după încheierea discuţiilor dintre bancă şi guvern.