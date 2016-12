Piromani filmaţi când incendiau o maşină

Camera de supraveghere a unui magazin a înregistrat, în noaptea de miercuri spre joi, imagini cu doi tineri care au stropit cu benzină un autoturism, iar apoi i-au dat foc cu un cocktail Molotov. Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“ spun că, în jurul orei 02.00, au fost alertaţi prin 112 asupra faptului că un autoturism parcat pe strada Nicolae Milescu, din Constanţa, a luat foc. Pentru stingerea incendiului au fost trimise să intervină două autospeciale ale Detaşamentului Constanţa Oraş. Cu toate că militarii au reuşit să stingă flăcările în doar câteva zeci de minute, autoturismul Dacia Duster a ars în totalitate. Cauzele producerii acestui incendiu au fost elucidate chiar de proprietarul autoturismului, Ştefan Petre. În momentul în care el a verificat înregistrările camerei de supraveghere a magazinului în faţa căruia era parcat Dusterul, a văzut cum doi tineri stropesc maşina cu benzină, iar apoi se îndepărtează şi aruncă un cocktail Molotov. Imediat după incendierea maşinii, piromanii s-au urcat într-un autoturism parcat la doar câţiva metri de locul în care au comis infracţiunea şi au demarat în trombă. „Am auzit o bubuitură puternică iar când am ieşit afară, am văzut maşina care ardea. Am încercat să sting incendiul, dar nu am reuşit. Nu a mai rămas nimic din Dacie. Din câte am văzut, erau două persoane care aveau maşina parcată pe partea stângă a străzii“, a declarat Ştefan Petre. Cercetările în acest caz sunt continuate de poliţişti pentru identificarea şi reţinerea celor doi piromani.