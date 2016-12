Piromanul de la Bărăganu are de plătit daune de 54.000 lei

• PEDEASPĂ PREA MICĂ • Poliţistul Cristian Fotu, cel care a fost incendiat în urmă cu trei ani de un bărbat din localitatea constănţeană Bărăganu, are de recuperat de la piroman suma de 54.000 de lei acordată de instanţă cu titlu de daune morale şi materiale, însă nu ştie cum va reuşi acest lucru pentru că individul nu are nici bani, nici bunuri pe numele lui. Reamintim că Mihai Feraru a fost condamnat definitiv la opt ani şi jumătate de închisoare pentru tentativă de omor deosebit de grav, ultraj şi ultraj contra bunelor moravuri şi a fost încarcerat în urmă cu două zile în penitenciarul Poarta Albă. „Pedeaspa mi se pare cam mică faţă de ceea ce a făcut, mă aşteptam să îi dea măcar zece ani din 12,6 ani cât este maximum prevăzut de lege pentru infracţiunile comise. Am stat trei ani numai în stres, drumuri la Parchet şi la instanţă, soţia era însărcinată în perioada în care s-a întîmplat evenimentul şi mi-a fost teamă să nu piardă copilul din cauza agitaţiei!”, a povestit Cristian Fotu, fericit că totul s-a sfârşit cu bine şi că cel care a încercat să îl omoare plăteşte pentru fapta sa.

• SALVAT DE LOCALNICI • Despre cele petrecute în seara de 3 februarie 2007, ag. principal Fotu îşi aminteşte cum, în timp ce vorbea la telefon, a simţit că este stropit cu benzină peste faţă, a închis ochii din instinct, iar când i-a deschis era deja în flăcări. „Nu am putut să mă apăr, nu am avut timp să reacţionez şi dacă nu erau trei localnici să mă ajute, aş fi murit. Ferat Abduraim, Fane Ion şi Laurenţiu Neacşu mi-au smuls hainele de pe mine şi m-au salvat, de aceea le sunt foarte recunoscător că azi sunt în viaţă. A fost o experienţă pe care nu o doresc nimănui care are meseria mea!”, a mai spus poliţistul. El afirmă că a reuşit să depăşească trauma fizică şi psihică mai uşor decât se aştepta „întrucât cred că nici azi nu realizez ce am păţit”. În prezent, ag. principal Cristian Fotu este angajat la Poliţia Agigea, unde s-a transferat în luna decembrie 2008. „Nu mi-a fost teamă de repercusiuni din partea familiei lui Feraru şi nu cred că ar încerca să se răzbune pe mine!”, a susţinut poliţistul. Incendiatorul Mihai Feraru a fost arestat imediat după faptă, dar nu a stat decât şase zile după gratii, pentru că instanţa i-a dat drumul din cauza unui viciu de procedură, el fiind judecat în stare de libertate.