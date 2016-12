Piromanul din Bărăganu, testat cu detectorul de minciuni

Bărbatul care l-a incendiat, în urmă cu doi ani, pe şeful Postului de Poliţie Bărăganu, a contestat codamnarea sa la opt ani şi jumătate de închisoare. Mihai Feraru a susţinut, ieri, în faţa completului Curţii de Apel Constanţa, că nu a avut parte de o judecată corectă şi a cerut readministarea tuturor probelor. „Solicităm ca Feraru să fie testat cu aparatul Poligraph pentru a se stabili dacă minte cînd spune că nu a avut intenţia de a ucide. Noi nu am negat niciodată ultrajul, dar nu sîntem de acord cu tentativa de omor!”, a spus avocatul său, Alexandru Niţă. Instanţa a aprobat ca Feraru să fie testat cu detectorul de minciuni şi a admis reaudierea lui şi a poliţistului incendiat. Reaminitim că Mihai Feraru a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor deosebit de grav şi ultraj. Potrivit rechizitoriului, în seara de 3 februarie 2007, Mihai Feraru a băut în discoteca din localitatea constănţeană Bărăganu, în compania unor prieteni, iar la un moment dat s-a luat la ceartă cu cîţiva clienţi. Bărbatul a devenit violent şi chiar l-a lovit pe unul dintre cei care îndrăzniseră să-i atragă atenţia că atitudinea lui îi deranjează. Şeful postului de poliţie din localitate, ag. şef Cristian Fotu, se afla în apropierea discotecii cînd a fost anunţat de izbucnirea scandalului. Poliţistul a intrat în discotecă pentru a calma spiritele şi, după ce l-a scos pe Mihai Feraru afară, a încercat să-l convingă să plece acasă, apoi l-a amendat pentru tulburarea liniştii şi ordinii publice cu 500 lei. Supărat că a fost sancţionat şi ameţit de aburii alcoolului, Mihai Feraru a scos, într-un bidon din plastic, benzină din rezervorul unui autoturism parcat în apropierea discotecii şi a revenit în faţa localului pentru a se răzbuna pe poliţist. Profitînd de faptul că şeful de post vorbea la telefonul mobil, Mihai Feraru l-a atacat din spate, aruncîndu-i benzină pe haine şi dîndu-i foc cu o brichetă. Flăcările au cuprins uniforma poliţistului, iar cîţiva tineri aflaţi în apropiere au sărit în ajutorul lui şi i-au smuls tunica. Deşi a încercat să fugă, Mihai Feraru a fost prins şi imobilizat de colegul şefului de post şi de alţi săteni. Ag. şef Cristian Fotu a fost transportat la dispensarul din localitate, unde i-au fost acordate primele îngrijiri medicale, iar a doua zi dimineaţă a ajuns la Spitalul de Urgenţă Constanţa, unde a fost diagnosticat cu arsuri de gradul I pe mîini, ceafă şi urechea stîngă. Feraru s-a apărat mereu spunînd că poliţistul are ceva cu el pentru că îl amendează de cîte ori are ocazia. Următoarea înfăţişare va fi pe 19 mai.