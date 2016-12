„Pisa” de Cernavodă

BLOCURI ÎNCLINATE Celebrul turn înclinat din Pisa are corespondenţi la Cernavodă, unde patru blocuri situate pe strada Panait Cerna s-au înclinat cu 75 de centimetri spre pământ. Sute de oameni care locuiesc în blocurile E2, scările A şi B, şi E4, scările A şi B, trăiesc zilnic cu frica în sân, gândindu-se că într-o bună zi, la un cutremur mai mare, acestea s-ar putea dărâma. Situaţia o confirmă şi specialiştii în construcţii ai Primăriei, care au spus că starea celor patru imobile este gravă şi necesită de urgenţă lucrări de consolidare. Primarul Gheorghe Hânsă a declarat că blocurile de pe strada Panait Cerna au fost construite în perioada 1984 - 1985. El a afirmat că, deşi imobilele sunt foarte bine construite, în ianuarie 1986, din cauza unor avarii importante la reţeaua de canalizare, clădirile au suferit înclinări şi torsionări bruşte spre Canal, cu unghiuri diferite de la o scară la alta. „S-au încercat diverse metode pentru a opri înclinarea, dar totul a fost în zadar”, a spus Hânsă, care a adăugat că imobilele se află în cartierul Trust, ridicat în urmă cu 30 de ani pe o colină, lângă şoseaua Cernavodă - Medgidia, cu vedere la Canalul Dunăre - Marea Neagră.

CU CASA-N PANTĂ Pentru că pământul de sub fundaţie se mişcă, clădirile se pot prăbuşi oricând. Însă oamenii care locuiesc aici sunt conştienţi de pericolul care îi paşte. Dar, cu toate acestea, locatarii au spus că s-au obişnuit şi s-au adaptat, în timp, la situaţie. Au grijă să nu umple prea mult farfuriile sau paharele şi să proptească mobila cu bucăţi de lemn, pentru a o echilibra. Dincolo de glume şi experimente, crăpăturile din pereţi arată cât de gravă este problema. Situaţia este înfricoşătoare la ultimul nivel, unde, dacă nu eşti obişnuit, pur şi simplu ameţeşti. „Este ca răul de mare. La început ai o senzaţie de ameţeală, dar după aceea te obişnuieşti cu situaţia din apartament”, a declarat Georgeta Necula, care locuieşte la ultimul nivel al blocului E2, sc. A. Mai în glumă, mai în serios, femeia a spus că oamenilor le este teamă ca, într-o bună zi, să nu se trezească în Canal. „Locuiesc de zece ani în acest bloc, iar în fiecare an a trebuit să refacem izolaţia şi tencuiala apartamentului. Toate astea au costat bani, pe care i-am împrumutat de la bănci”, a afirmat Necula. Ea, ca şi alţi vecini ai săi, a turnat şape în apartament, pentru ca mobila să stea dreaptă. În schimb, Genica Şarpe, care locuieşte la blocul E4, scara A, spune că, de mai bine de 20 de ani, mobila sa este proptită cu bucăţi de lemn, pentru a sta dreaptă. „Noi putem să spunem că avem casa în pantă. Uşile nu se închid, iar noi dormim cu capul la deal şi cu picioarele la vale”, a spus Genica Şarpe, care a adăugat că ea şi familia ei s-au obişnuit cu situaţia. Locatarii din cele două imobile spun că situaţia îi depăşeşte din toate punctele de vedere şi nu îşi permit să consolideze blocurile din fonduri proprii. Speranţa este la autorităţi, care au întocmit, de-a lungul anilor, zeci de studii de fezabilitate, însă până acum nu s-a făcut nimic concret. Disperaţi, unii dintre locatari au încercat să vândă apartamentele în care locuiesc. Însă ideea părea a fi mai degrabă o glumă, pentru că nimeni nu s-a încumetat să cumpere o locuinţă într-un astfel de apartament. „Cine-i prostul ăla să arunce cu banii pe fereastră? Nici pentru un pumn de ceapă cred că nu pot să dau apartamentul”, a conchis Gheorghiţa Vechiu, unul dintre locatari.

FUNDAŢIE PE TEREN NEOMOGEN Situaţia imobilelor de pe strada Panait Cerna este arhicunoscută. De-a lungul anilor, zeci de arhitecţi s-au tot perindat pe la blocurile în cauză şi au constatat că imobilele sunt construite pe un teren neomogen, insuficient compactat, cu o evoluţie lentă, dar continuă a tasărilor diferenţiate. Însă, pentru redresarea imobilelor, sumele necesare ar descoperi bugetul Primăriei pe zece ani. Potrivit calculelor experţilor, lucrările sunt estimate la aproape 1,2 milioane de euro. „Atât eu, cât şi foştii primari am trimis zeci de adrese cu studii de fezabilitate la Bucureşti, doar-doar ne-o lua careva în seamă. Până acum, nu am avut succes. Până acum spun, pentru că, recent, am primit o înştiinţare de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, de unde se pare că vom primi un ajutor financiar pentru îndreptarea blocurilor”, a spus Hânsă. El a afirmat că cea mai bună soluţie pentru redresarea imobilelor este metoda injecţiei de beton la fundaţiile blocurilor.