Pisică ucisă cu bestialitate

O pisică a fost ucisă cu sânge rece de un bărbat care se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. Bărbatul a omorât-o la intersecţia străzilor Baba Novac cu strada Crinului, din Constanţa. Scenele şocante au fost observate de un constănţean. „Mergeam spre casă cu soţia mea, era ora 22.00. Am observat cum o persoană loveşte cu o gheată o pisică. Am întors maşina şi l-am întrebat de ce vrea să o omoare. Mi-a spus că pisica e turbată şi că a vrut să îl muşte. I-am sugerat să meargă la medic, nu să omoare pisica în halul acela, deoarece şi ea are un suflet. Mi-a spus că eu sunt nebun şi că sunt turbat ca pisica. Avea o doză de bere în mână şi era băut, însă nu are nicio scuză, deoarece mâine poate lovi un copil. După ce a terminat, a pus gheata într-o pungă şi a plecat. L-am urmărit şi am văzut unde stă”, a declarat martorul. Un echipaj de poliţie s-a deplasat la adresa bărbatului care a fost identificat ca fiind Vasile Dănilă, de 72 de ani. „În urma cercetărilor se va stabili dacă bărbatului i se va întocmi dosar penal pentru uciderea unui animal sau va primi o amendă contravenţională”, a declarat Zeadin Murat, reprezentantul Asociaţiei Pentru Protecţia Animalelor Constanţa.