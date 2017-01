Pisicile de mare, atracţia Acvariului pentru copiii din Horia şi Dobromir

Programul “Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival 2007”, demarat în urmă cu trei săptămîni, la iniţiativa preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, a continuat ieri, cînd a venit rîndul copiilor din comunele Horia şi Dobromir să viziteze Constanţa şi obiectivele cuprinse în program. Finanţat de CJC, programul presupune ca 4.000 de copii din zona rurală a judeţului să beneficieze, pînă la sfîrşitul lunii august, de excursii gratuite în Constanţa, incluzînd vizionarea programelor oferite de Delfinariu, Planetariu, Acvariu, Aqua Magic şi circul Praga. “Am purtat o discuţie cu directorul şcolii şi am hotărît ca în această excursie să meargă copii care au avut rezultate deosebite la învăţătură, copii care au participat la activităţi extracuriculare, dar cu precădere cei ai căror părinţi nu au posibilităţi financiare. Îi mulţumim pe această cale preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, pentru iniţiativă. Noi am mai adus copii în excursii la Constanţa, dar niciodată nu am putut cuprinde toate aceste obiective“, a declarat primarul comunei Horia, Gigel Sava. El a mai spus că programul a avut un important rol educativ, dar şi distractiv. Copiii s-au simţit foarte bine la Aqua Magic şi mai ales la circ, avînd în vedere că niciunul dintre ei nu a mai avut ocazia vreodată să meargă la un astfel de spectacol. “A fost foarte plăcut. Am observat acum specimene pe care nu le mai văzusem atît de aproape niciodată. M-au impresionat în mod deosebit peştii cei mari, pisicile de mare şi delfinul. Am văzut şi leii de mare, dar mai mult mi-a plăcut delfinul Mark de la Delfinariu“, a spus Tudorel Leahu, de 12 ani, de la Şcoala generală Horia. Dacă printre micuţii care au venit de la Horia au existat copii care au mai avut ocazia să viziteze cîteva dintre aceste obiective, cazul celor de la Dobromir nu este la fel de fericit, unii copii nepăşind mai departe de graniţele comunei. “Cel mai mult mi-au plăcut peştii ăia mari, dar şi cei mici, coloraţi. Nu am mai văzut pisici de mare pînă acum şi am rămas impresionată de cît de mari şi frumoase sînt. Eu fac parte dintre copiii fericiţi care au mai avut ocazia de a veni aici, dar îmi pare bine că am venit din nou“, a spus Clara Bărbulescu, de 10 ani, din Dobromir.