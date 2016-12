Pisicile lui Hemingway, ameninţate cu o viaţă… normală

Cele 50 de pisici cu câte şase degete la fiecare lăbuţă care trăiesc în deplină libertate în Muzeul şi Casa Memorială Ernest Hemingway din Florida Keys au devenit un veritabil subiect de dispută în justiţie, în SUA. Una dintre cele mai populare atracţii turistice din Florida Keys este Muzeul şi Casa Memorială Ernest Hemingway, în care celebrul scriitor american a trăit între anii 1931 şi 1938. Muzeul atrage circa 250.000 de vizitatori în fiecare an, nu doar pentru că autorul unor romane celebre precum ”The Sun Also Rises / Fiesta” şi ”For Whom the Bell Tolls / Pentru cine bat clopotele” şi-a petrecut în acea casă şapte ani din viaţă, ci şi pentru a vedea cele 50 de feline cu şase degete care locuiesc în această clădire istorică. Urmaşele unei pisici albe cu câte şase degete la fiecare labă, al cărei nume era Snowball, pe care celebrul scriitor a primit-o cadou în anul 1935, locuiesc în prezent în muzeu. Potrivit site-ului instituţiei, toate pisicile se află sub supravegherea unui medic veterinar şi sunt deparazitate regulat. Majoritatea pisicilor sunt castrate, pentru a ţine populaţia sub control. Doar câteva dintre ele, atent selecţionate, au rămas necastrate, pentru a putea să se înmulţească şi să transmită mai departe acea trăsătură distinctă a degetului suplimentar.

Însă din cauza unei plângeri depuse de un vizitator al muzeului, unele lucruri din viaţa de zi cu zi din acea clădire ar putea să se schimbe, iar situaţia pisicilor ar putea fi decisă în ultimă instanţă la Curtea Superioară din SUA. Potrivit unui articol postat pe site-ul Today.com, Curtea de Apel a decis că muzeul trebuie să se supună reglementărilor stipulate în legea pentru protecţia animalelor. Dacă această decizie va fi menţinută, muzeul va fi obligat să se supună unor obligaţii destul de costisitoare: să închidă pisicile în cuşti, pe timpul nopţii, să le marcheze, să construiască ziduri şi pereţi mai înalţi şi să plătească diverse taxe şi amenzi. Administratorii muzeului susţin că funcţionarea acestei case memoriale nu cade sub incidenţa legii pentru protecţia animalelor. Deşi nu au anunţat deocamdată măsurile pe care le vor lua pentru a contracara decizia Curţii de Apel, administratorii muzeului au la dispoziţie posibilitatea de a duce cazul la Curtea Supremă. Libertatea pisicilor este unul dintre principalele elemente care asigură succesul turistic al muzeului.