Pistă de biciclete pe digul de nord

11:26:04 / 24 Iunie 2014

replica

Pei si ce a-ti vrea sa va multumeasca pe toti? Bravo si atat si sa fie cat mai mult pistele pentru biciclisti sunt chiar vitale incurajeaza populatia la un mers ecologic fara a mai polua si tot odata fara a te mai plange caci carburantul este scump. In toate tarile civilizate sunt piste peste tot,folosesc bicicletele pentru orice fel de deplasare,mai putin intre orasele mari cand trebuie iesit pe autostrada. Nu ca noi Romani si saraci si fuduli vrem sa stam numai cu fundul in masina. Felicitari domnule primar pentru aceasta initiativa! Si mai gandestete si la sanatatea populatiei lasa barurile si hotelurile ca sunt suficiente cat sa acopere nevoia statiuni si mai ocupata si de creare unui spatiu ecologic,daca e posibil cum ai dumneata in curte si pe langa casa din mamaia asa sa fie in preajma blocurilor si strazilor cu constructi civile.