Pistă ruso-georgiană privilegiată în legătură cu atacurile contra Twitter

Atacurile care au blocat, joi, platforma de microblogging Twitter, reţele de socializare şi o platformă de blogging ar putea avea legătură cu un conflict online ruso-georgian, care viza eliminarea unui blogger. Platforma Twitter nu a funcţionat aproape pe tot parcursul zilei de joi, în condiţiile în care echipa sa a încercat să se apere împotriva unui atac online. Serviciile au fost reluate joi seară, după ce mulţi dintre cei 45 de milioane de utilizatori de Twitter au fost în imposibilitatea de a accesa serviciul. Analiştii consideră că blocarea platformei a fost un atac de tip denial-of-service, în cadrul căruia hackerii au determinat suprasolicitarea accesului la site prin distribuirea de link-uri către acesta. În plus, unii dintre specialiştii consultaţi de publicaţia “The New York Times” afirmă că atacul a avut ca punct de plecare regiunea Abhazia, disputată de Rusia şi Georgia, această pistă fiind privilegiată şi de alte publicaţii internaţionale, cum ar fi “Le Figaro” sau “Times”.

Concomitent cu problemele Twitter, şi Facebook şi Google au trebuit să facă faţă unor probleme similare în cursul zilei de joi. În plus, şi YouTube şi platforma de blogging LiveJournal.com au fost afectate de problemele din cursul zilei de joi, chiar dacă Twitter a avut cele mai mari dificultăţi. Deşi majoritatea analiştilor în securitate online nu au făcut referire la o sursă specifică a atacului contra Twitter, Bill Woodcock, director în cadrul Packet Clearing House, organizaţie tehnică non-profit ce monitorizează traficul online, consideră că atacul a fost o extensie a conflictului dintre Rusia şi Georgia. Deşi este neclar cine a iniţiat atacul, acesta consideră că pe de o parte s-a apelat la propagandă, pe de alta, aceasta a fost atacată şi spune că a descoperit date care arată că atacurile sînt originare din regiunea Abhazia, teritoriu disputat de Rusia şi Georgia. Şi cotidianul francez “Le Figaro” invocă, în ediţia sa online şi pe blogurile sale, pista ruso-georgiană ca fiind la originea atacurilor de joi asupra Twitter şi a altor platforme online, unul dintre motive fiind şi faptul că platforma de blogging LiveJournal, extrem de populară în Rusia, a fost şi ea afectată de probleme. Publicaţia citează, într-un material publicat pe blogul Technotes, un responsabil pentru securitate al Facebook, potrivit căruia atacul ar fi vizat un blogger cunoscut sub pseudonimul Cyxymu, deţinător de conturi pe Twitter, Facebook, Google (YouTube) şi care are un blog pe platforma LiveJournal. Acelaşi responsabil al Facebook consideră şi că atacul asupra mai multora dintre site-urile unde acesta avea profiluri a vizat să îl facă pe acesta să nu mai fie auzit.

Conform Brand Republic, platforma de microblogging Twitter a ajuns la 44,5 milioane de utilizatori unici în iunie, cu 19% mai mulţi comparativ cu luna mai. Astfel, Twitter a înregistrat o creştere de peste şapte milioane de utilizatori într-o singură lună, în condiţiile în care platforma de microblogging avea 37,3 milioane de utilizatori în mai. Numărul de utilizatori ai Twitter din iunie 2009 este în creştere cu 1.460% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2008, cînd platforma era accesată de doar 2,9 milioane de internauţi. Aceste estimări iau în calcul numai traficul de pe Twitter.com şi nu şi pe cel al aplicaţiilor conexe, precum TweetDeck sau Tweetie, pe care numeroşi utilizatori le folosesc pentru a accesa site-ul.