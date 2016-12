„Pistolar” de ocazie, scăpat de puşcărie

După ce a tras mai multe focuri de armă într-o maşină aflată în trafic, a fost arestat, apoi eliberat, Manuel Mihai, de 21 ani, din Constanţa, a convins instanţa Curţii de Apel Constanţa să-l scape de puşcărie. Tânărul este acuzat că, pe 4 decembrie 2012, în jurul orei 18.00, se afla la volanul unei maşini şi s-a şicanat în trafic cu un alt şofer, Laurenţiu Tericică. Supărat şi nervos, Mihai a coborât din autoturism şi a tras şase focuri de armă în maşina „duşmanului”. Incidentul a avut loc la sensul giratoriu de la ieşirea din staţiunea Mamaia. Oamenii legii au fost alertaţi de colegii victimei, iar anchetatorii sosiţi la locul conflictului au găsit pe şosea şase tuburi de calibru 10mm, care proveneau de la o armă cu gloanţe de cauciuc. „Pistolarul” a fost prins a doua zi, în Năvodari şi arestat pentru uz de armă neletală fără drept şi ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. Audiat de poliţişti, Manuel Mihai a susţinut că a scos arma şi a tras deoarece s-a speriat, fără să precizeze de ce anume i-a fost teamă.

MAŞINĂ CIURUITĂ Victima le-a povestit oamenilor legii că scandalul a izbucnit din cauză că Mihai nu a respectat semnul „cedează trecerea” din sensul giratoriu. „Am crezut că vrea doar să se afirme, nu m-am gândit niciun moment că ar putea să tragă cu arma. I-am spus că trebuia să-mi cedeze trecerea şi am demarat. El s-a întors şi a tras cu pistolul către maşina mea. Cinci gloanţe mi-au nimerit portiera din stânga spate. Pe moment nici nu am conştientizat, chiar râdeam, însă ceilalţi doi colegi cu care eram în maşină au fost şocaţi”, a declarat Laurenţiu Tericică. Şoferul „pistolar” a fost trimis în judecată, iar Judecătoria Constanţa i-a dat o pedeapsă de un an de închisoare cu executare. Ieri, Curtea de Apel Constanţa i-a admis recursul şi l-a condamnat pe Mihai la un an cu suspendare sub supraveghere. Decizia este definitivă.