Pitoreştile obiceiuri de nuntă ale tătarilor

Muzeul de Artă Populară le propune pasionaţilor de etnografie, în această perioadă, o expoziţie temporară aparte, ale cărei note comune sunt tradiţia, culoarea şi, nu în ultimul rând, exotismul: „Obiceiuri de nuntă la tătarii dobrogeni”. Dintre ţesături şi broderii brodate cu pricepere răzbate o lume magică, astăzi, pierdută. Însă fiecare dintre aceste piese de colecţie, vechi de mai bine de un veac, care se regăsesc în vitrinele din cele două săli de la parterul MAP, „spune” o poveste, pentru cine are timp să o asculte.

Incursiunea prin tradiţiile de nuntă ale tătarilor dobrogeni începe din „Sala darurilor”. Aici sunt surprinse etapele care preced nunta şi darurile care se fac, de la peţit şi logodnă, până la cununia religioasă. Deosebit de frumoase sunt „şîn”-urile (cântecele tătăreşti de nuntă) din care răzbate uneori un lirism sfâşietor, care reflectă faptul că nunta este impusă de părinţi. Unul dintre acestea arată clar acest lucru: „Oh, reginele nopţii, oh, panseluţe, oh buchet de busuioc/ La ce bun să plâng în van, cuvântul a fost dat”. De asemenea, un alt „şîn” ilustrează un alt obicei de nuntă: înroşirea unghiilor şi palmelor cu hena: „Degete înroşite de kîna, unghii colorate, degetar de aur/ Nu am intenţia să mă însor cu tine, ci doar să te curtez”. Acest obicei este ilustrat într-o vitrină specială, acolo unde se găseşte De altfel, aceste cântece şi alte descrieri ale unor momente inedite se regăsesc în materialul documentar care completează expoziţia, alături de fotografii vechi. Rochia de nuntă şi podoabele miresei, la fel ca şi straiele mirelui pot fi, de asemenea, admirate în vitrine.

În cea de-a doua sală este expusă zestrea miresei, formată din ţesături şi broderii speciale. Astfel, sunt prezentate feţe de plapumă şi de perne brodate, feţe de masă, ştergare brodate pe gherghef cu dublă faţă, ştergare de grindă şi batiste. De realizarea expoziţiei „Obiceiuri de nuntă la tătarii dobrogeni” s-a ocupat muzeograful Argentina Bărbulescu, cea care a luat la pas satele dobrogene pentru a descoperi tradiţiile de nuntă ale tătarilor, şi nu numai.