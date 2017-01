Piţurcă a dat vina pe… neatenţie

Înfrîngerea înregistrată miercuri de naţionala României, în meciul amical cu reprezentativa Croaţiei, 1-1, nu l-a afectat prea mult pe Victor Piţurcă, selecţionerul lăudîndu-şi echipa pentru prestaţia din prima repriză. “Nu am început bine acest an, dar a fost doar un meci amical. Au dat două goluri din jumătate de ocazie, în timp ce şi noi am avut momente în care mai puteam marca. Neatenţia ne-a făcut să fim privaţi de un rezultat bun. Cu Serbia şi Austria trebuie să punem la punct toate neregulile, fiincă sînt echipe mai puternice. Prima repriză m-a mulţumit, dar în a doua s-a observat că am efectuat multe schimbări”, a spus Piţurcă, anunţînd că, în mare parte, a decis componenţa echipei pentru meciul cu Serbia: “Importante sînt cele două meciuri din preliminarii. Echipa de azi va semăna foarte mult cu cea din meciul cu Serbia, dacă jucătorii pe care m-am bazat azi vor fi apţi în continuare”. În schimb, selecţionerul Croaţiei, Slaven Bilic, a declarat că se aştepta la o presiune mai mare din partea lor, după primul gol marcat de elevii săi. “România este o echipă puternică, nu sînt multe formaţii care vin aici şi cîştigă. Sînt organizaţi şi periculoşi, chiar şi fără Chivu şi Mutu. Mă aşteptam la mai multă presiune după ce noi am marcat, dar am reuşit să ne impunem jocul. Marica ţine de minge foarte bine, este un jucător cheie în angrenajul echipei. România are forţa să învingă Serbia, dar la acest nivel se poate întîmpla orice”, a spus Bilic.

“Tricolorii” au fost însă deranjaţi de eşec, mai ales că şi-au dorit să demonstreze că se pot descurca şi fără vedetele Chivu şi Mutu. “Sînt mîhnit de rezultat. Croaţia era o echipă de bătut. Îmi pare rău că Mutu şi Chivu nu au putut juca în acest meci. Cu Serbia va fi mult mai greu, dar sîntem convinşi că ne putem califica la Campionatul Mondial”, a explicat Ciprian Marica, autorul unicului gol al naţionalei României în meciul cu croaţii. “Sînt mulţumit de cît am jucat, eram mulţumit şi dacă jucam două-trei minute, important este că nu am pierdut decît o minge. Diferenţa de nivel este foarte mare între ce se joacă în campionatul României şi ceea ce s-a jucat în seara asta, după cum am simţit eu pe pielea mea”, a adăugat Alexandru Bourceanu, jucătorul Oţelului Galaţi fiind la debutul în echipa naţională.