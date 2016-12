Piţurcă a renunţat la Papp, Florescu, A. Chiţu şi Keşeru

Selecţionerul Victor Piţurcă a decis ca zece dintre cei 14 jucători români legitimaţi la cluburi din străinătate care au fost convocaţi de principiu să fie reţinuţi în lotul pentru meciul amical cu Slovacia, programat miercuri seară, de la ora 21.00, pe „Arena Naţională“ din Bucureşti. Piţurcă a renunţat la Papp (Chievo Verona), Florescu (Dinamo Moscova), A. Chiţu (Valenciennes) şi Keşeru (Bastia). Conform site-ului oficial al Federaţiei Române de Fotbal, au primit faxuri de confirmare a convocării următorii jucători - portar: Lobonţ (AS Roma); fundaşi: C. Nica (Atalanta Bergamo), D. Goian (Asteras Tripolis) şi Raţ (West Ham United); mijlocaşi: C. Lazăr (PAOK Salonic), Torje (Udinese), Nicoliţă (Saint-Etienne) şi Al. Maxim (VfB Stuttgart); atacanţi: B. Stancu (Genclerbirligi) şi M. Alexe (Sassuolo). Lotul complet va fi anunţat duminică, spre miezul nopţii, după încheierea meciului Dinamo - Steaua, din cadrul etapei a 4-a a Ligii 1. Reunirea lotului este programată luni, la ora 12.00, la Centrul Tehnic Naţional al FRF de la Mogoşoaia.