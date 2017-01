Piţurcă, atacat şi...apărat de Mircea Sandu

După ce a declarat luni, la Viena, că echipa naţională a României a avut la EURO “un drum bun în proporţie de 66,6 la sută” şi că din 2010, cînd îi expiră contractul lui Victor Piţurcă, ia în calcul aducerea unui selecţioner străin, în cazul în care actualul selecţioner nu îşi prelungeşte înţelegerea, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal s-a răzgîndit. Mircea Sandu, a precizat ieri că declaraţiile făcute la Viena nu reprezintă un atac la adresa lui Piţurcă, adăugînd că acesta are sprijinul total din partea conducerii Federaţiei. “Pentru a înlătura orice dubiu, reafirm faptul că Victor Piţurcă are întreaga susţinere a conducerii Federaţiei Române de Fotbal, contractul său ferm ca selecţioner al României întinzîndu-se pînă în anul 2010. Ce va fi după aceea, vom vedea la vremea respectivă, o discuţie în acest sens fiind prematură şi lipsită de sens. Declaraţiile mele de ieri nu reprezintă în niciun chip un atac care să provoace plecarea selecţionerului”, se arată într-un comunicat postat pe site-ul FRF şi semnat de Mircea Sandu.

Şi Directorul General al Federaţiei Române de Fotbal, Ionuţ Lupescu, i-a luat apărarea lui Piţurcă, afirmînd că acesta are şanse mari să rămînă în funcţia de selecţioner, chiar dacă ratează calificarea la Campionatul Mondial din 2010. “În iarnă am semnat un contract pe încă doi ani cu Piţurcă şi acesta va rămîne valabil. Munca lui Piţurcă este de apreciat. Vom continua cu el şi în următoarele calificări. Putem să nu ne calificăm, dar dacă sînt convins de munca pe care o face pot să îi dau dovadă de încredere şi să rămînă”, a spus Lupescu. Oficialul Federaţiei a continuat cu laudele la adresa selecţionerului şi a pus ratarea calificării în sferturile de finală ale Campionatului European pe lipsa experienţei. “Piţi a reuşit să formeze o echipă omogenă şi ne-a calificat de pe primul loc, cînd nimeni nu îi dădea nicio şansă de calificare. La EURO am picat într-o grupă dificilă, obiectivul a fost ieşirea din grupe, dar nu s-a putut. Din 23 de jucători, 19 erau pentru prima dată la turneul final. S-a văzut şi acest lucru. A fost o experienţă foarte utilă pentru ei, în ceea ce priveşte preliminariile pentru Campionatul Mondial”, a adăugat Lupescu.