Piţurcă, împotriva DNA

“Tricolorii” au intrat pe ultima sută de metri a pregătirii pentru turneul final al Campionatul European din Elveţia şi Austria. Începînd de ieri, 25 de jucători se află sub comanda lui Victor Piţurcă în cantonamentul de la Mogoşoaia, dar selecţionerul a anunţat deja că va renunţa la mijlocaşul lui CFR Cluj, Ciprian Deac. Chiar şi aşa, Piţurcă va fi nevoie să mai taie un jucător de pe listă pînă pe 28 mai, data limită pînă la care trebuie anunţat lotul definitiv la UEFA. “Programul cantonamentului va fi unul lejer. Va fi şi un joc amical, cu Muntenegru, deşi mi-aş fi dorit două partide de pregătire. Nu am găsit niciun adversar, nici timp nu prea am avut, iar în plus am avut probleme cu jucătorii, şi în cele din urmă am decis să jucăm doar un meci”, a adăugat selecţionerul, care a dezvăluit şi principalul atu al României la EURO 2008. “Sîntem într-o grupă cu cele mai bune echipe, plecăm cu şansa a patra, însă dorinţa şi valoarea jucătorilor ne dau speranţe că vom obţine rezultatele pe care le sperăm. Este important că am reuşit să revenim în elită, trebuie să tratăm ca atare această competiţie, ca pe o sărbătoare şi să nu fim întristaţi de ceea ce s-ar putea întîmpla. Vom face totul pentru a cîştiga şi cred că se poate întîmpla orice. Ca să fi sigur de calificare trebuie să cîştigi două jocuri şi să ai şase puncte în dreptul tău. Eu sper să reuşim acest lucru”, a explicat Piţurcă. Selecţionerul s-a arătat deranjat de “convocările” la DNA ale lui Cosmin Contra şi Cristi Chivu, pentru a da declaraţii în privinţa modului în care s-au realizat transferurile lor în străinătate. De altfel, Piţurcă a afirmat că cei doi nu vor fi lăsaţi să se prezinte la DNA în timpul cantonamentelor pe care “tricolorii” le vor efectua pînă la terminarea Euro 2008. “Nu este o presiune în plus pentru jucători şi nu văd de ce ar fi. A fost Contra la DNA? Era în afara programului”, a spus Piţurcă.

“Tricolorii” s-au arătat optimişti în ceea ce priveşte şansele de a depăşi faza grupelor, deşi vor întîlni echipe de calibru, Franţa, Italia şi Olanda. “Avem obiectiv trecerea de grupe, chiar dacă nu sîntem favoriţi. Cu un egal în meciul cu Franţa, avem şanse mari să trecem mai departe”, a spus fundaşul Cosmin Contra. “Nu avem de ce să ne temem, nu avem nimic de pierdut, sîntem o generaţie care s-a calificat cu greu la un turneu final şi avem toate motivele să arătăm că nu ne-am calificat întîmplător”, a adăugat colegul său, Răzvan Raţ.

România face parte din Grupa C la EURO 2008 şi va juca, în ordine, cu Franţa (9 iunie, Zurich, ora 19.00), Italia (13 iunie, Zurich, ora 19.00) şi Olanda (17 iunie, Berna, ora 21.45).