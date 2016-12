Piţurcă pleacă de la Naţională pe uşa din dos

Desfăşurată ieri, la Casa Fotbalului din Bucureşti, şedinţa Comitetului Executiv al FRF a adus vestea aşteptată de toţi suporterii echipei naţionale a României. Considerînd că şansele pentru calificarea la turneul final al Campionatului Mondial din 2010 au fost compromise, oficialii FRF au decis să-l demită pe Victor Piţurcă din funcţia de selecţioner. “ Îi voi propune lui Victor Piţurcă rezilierea contractului pentru o sumă de 250.000 de euro. Oferta este rezonabilă. Ar fi păcat să nu ne înţelegem, pentru că am avut o colaborare bună şi de aceea sper să ajungem la un acord. Dacă Piţurcă nu este de acord, el se poate adresa justiţiei şi atunci ne vom judeca, dar eu cred că nu ar fi bine să se ajungă în justiţie. Voi începe să caut înlocuitorul lui Victor Piţurcă. Nu vom aduce un antrenor străin. Un antrenor străin bun nu este liber de contract, ar fi prea scump şi îi trebuie o perioadă foarte mare să se familiarizeze cu fotbalul românesc. Cu tot respectul pentru antrenorii străini care sînt şi au fost pe la noi, nu cred că ar putea conduce naţionala”, a spus directorul general al FRF, Ionuţ Lupescu, care a fost mandatat de FRF pentru încheierea pe cale amiabilă a contractului cu Piţurcă. Jucătorii echipei naţionale i-au luat apărarea lui Piţurcă, majoritatea declarînd că acesta nu ar fi trebuit demis. “Mă aşteptam la aşa ceva, dar îmi pare rău că s-a ajuns la demiterea sa. Nu cred că era necesară şi nu cred că federaţia a vrut să facă pe plac suporterilor cu această decizie”, a declarat Adrian Mutu. “Victor Piţurcă nu este singurul vinovat. Antrenorul nu poate face decît o selecţie şi să pregătească echipa în cele cinci zile pe care le are la dispoziţie. Vinovaţi sîntem, în primul rând, noi jucătorii, dar în fotbal se pierde împreună şi se cîştigă împreună”, a adăugat Cristi Chivu. “Îmi pare rău că nu am putut împiedica demiterea lui Piţurcă. Nu el este principalul vinovat. Trebuie să îi mulţumim lui Victor Piţurcă pentru că este antrenorul care a calificat de două ori naţionala României la EURO”; a explicat Cosmin Contra, care a reconfirmat că se retrage de la echipa naţională. Piţurcă a fost numit la naţională la sfîrşitul anului 2004, iar de atunci a condus naţionala în 47 de jocuri, în care tricolorii au înregistrat 28 de victorii, 7 rezultate de egalitate şi 12 înfrîngeri, participînd la turneul final al Campionatului European din 2008.

Principalul candidat la postul de selecţioner este Gheorghe Hagi, considerat de mulţi dintre oficialii FRF drept persoană nimerită să reconstruiască naţionala. Pe listă se mai află Dan Petrescu, Răzvan Lucescu, Ioan Andone şi Cosmin Olăroiu, în timp ce Ladislau Boloni şi Mircea Lucescu par să fi renunţat la ideea de a reveni în România. Şi totuşi, Lupescu a declarat, ieri, că primul antrenor căruia îi va propune postul de selecţioner este Mircea Lucescu, cu care urmează să aibă o întîlnire pentru a discuta despre posibilitatea numirii sale. Indiferent de nume, noul selecţioner va avea un contract pe trei ani şi jumătate, iar obiectivul îl va reprezenta calificarea la EURO 2012.