Piţurcă şi-a “urecheat” elevii

Selecţionerul echipei naţionale a declarat, la finalul partidei cu Olanda, că România a făcut un turneu final remarcabil, în ciuda eliminării încă din faza grupelor. Victor Piţurcă a pus înfrîngerea din meciul cu Olanda pe o cădere psihică a jucătorilor, după ce Italia a deschis scorul în meciul cu Franţa. “Era foarte greu pentru noi în condiţiile în care am avut două meciuri extrem de dificile. Au jucat aceeaşi jucători. Băieţii noştri, aflînd că este 1-0 pentru Italia, au căzut psihic. Pe ei îi interesa jocul de la Zurich. Asta este situaţia, am pierdut împotriva unei echipe mai bune. Ieşim cu fruntea sus. Am realizat un turneu final extraordinar, cu jocuri foarte bune. Ultima impresie contează, păcat că am jucat prost contra Olandei. Am primit două goluri din două faze care nu anunţau nimic”, a spus Piţurcă. Şi preşedintele Federaţiei Române de Fotbal i-a criticat dur pe jucători şi a trimis o săgeată către Adrian Mutu, cel care a ratat un penalty în meciul cu Italia. “Simt o mare părere de rău. Trebuia să fim calificaţi după meciul cu Italia. Am avut mare încredere în echipă, dar m-au dezamăgit. Nu au fost profesionişti, nu au avut curajul să cîştige, deşi Olanda a jucat cu echipa a doua. Ne-a fost teamă. Încă suferim la mentalitate, nu ştim să ne concentrăm să cîştigăm. Plecăm cu jumătate de frunte sus, jumătate jos”, a spus Mircea Sandu.