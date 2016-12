Piţurcă, susţinut de jucători

În ciuda evoluţiei dezastruoase din această campanie de calificare la Campionatul Mondial din 2010, Victor Piţurcă încă mai are susţinători. Contestat puternic de suporteri, dar şi oficiali din fotbalul românesc, selecţionerul este dorit în continuare pe banca tehnică chiar de către elevii săi. “Şansele noastre sînt din ce în ce mai mici, aproape inexistente. Cred că ar trebui să fim mai uniţi în această situaţie, am putea depăşi mai uşor problemele prin care trecem. Domnul Piţurcă ar trebui să continue campania pînă la final, chiar dacă se îndreaptă spre un eşec”, a declarat Adrian Mutu. “Cei care am fost aici ne-am asumat responsabilitatea, dar ne-am făcut de ruşine în meciul cu Austria. Naţionala are nevoie de o reconstrucţie. Poate asta este valoarea noastră, însă este criză în tot fotbalul românesc în acest moment. Noi ne-am dori în continuare să rămînă Piţurcă antrenor, deşi situaţia este foarte tristă”, a adăugat Paul Codrea, în timp ce noua speranţă a fotbalului românesc, Cristian Tănase, a mărturisit că speră să mai fie chemat la naţională: “Eu cred că toată echipa a făcut un joc bun. Puteam să marcăm şi noi mai mult, am avut mai multe ocazii, dar, din păcate, nu am reuşit să cîştigăm. Ne-am încurajat în vestiar reciproc după acest meci şi am dori să rămînă domnul Piţurcă”.

Dacă jucătorii nu au ezitat să-şi arate sprijinul, directorul general al FRF, Ionuţ Lupescu, a fost prudent în declaraţii. “Meciul cu Austria nu aveam voie să îl pierdem, la modul în care a arătat formaţia adversă. La mulţi dintre jucătorii noştri s-a simţit presiunea şi am fost copleşiţi. Vom analiza săptămîna viitoare situaţia împreună cu Victor Piţurcă şi apoi vom lua o decizie”, a spus Lupescu.

Delegaţia României a revenit ieri la prînz în ţară, după ce miercuri seara a trecut prin momente tensionate la stadionul din Klagenfurt. Aproximativ 200 de suporteri ai echipei naţionale s-au strîns în zona vestiarelor imediat după finalul meciului, i-au huiduit şi înjurat pe tricolori şi au cerut demisia lui Piţurcă. Fanii au fost opriţi de forţele de ordine, mobilizate special pentru a preveni orice fel de incidente, la aproximativ 20 m de zona în care se aflau tricolorii. Singurii jucători care au scăpat de huiduieli au fost Maximilian Nicu şi Cristian Tănase, care au primit aplauze. Unul dintre fanii nemulţumiţi chiar a aruncat cu o torţă în autocarul naţionalei, în momentul în care acesta părăsea stadionul din Klagenfurt.

Contra şi-a luat adio de la naţională

Fundaşul dreapta Cosmin Contra a anunţat, miercuri, că se retrage definitiv din echipa naţională a României în urma eşecului cu reprezentativa Austriei, pentru că tricolorii nu mai au nicio şansă de calificare la turneul final de anul viitor. “A fost un moment extraordinar de greu pentru mine, mă retrag de la naţională cu o înfrîngere. Dar asta este viaţa, mergem înainte. Am început prost campania şi continuăm prost, nu ne putem reveni. Oricum, sînt atîţia experţi în România, că îi las pe ei să judece, însă rezultatele arată că naţionala atît poate în acest moment. La noi se vede lipsa a doi-trei jucători, pe care nu avem cu cine să îi înlocuim”, a spus Contra, care le-a mulţumit tuturor pentru cei 13 ani petrecuţi la prima reprezentativă. Născut pe 15 decembrie 1975, Contra a debutat la echipa naţională pe 24 aprilie 1996, în partida cu Georgia, 5-0, iar de atunci a adunat 72 de selecţii, marcînd şi şapte goluri. El a participat şi la turneele finale ale CE din 2000 şi 2008, iar la jocul cu Austria, cel de retragere, a purtat banderola de căpitan.