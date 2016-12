“Pivniceru a acţionat transparent privind procurorii”

Premierul Victor Ponta consideră o situaţie anormală că de un an şi jumătate Daniel Morar conduce interimar DNA şi a invocat în acest context drept potrivită zicala potrivit căreia \"nimic nu e mai definitiv decât provizoriul\": \"Genul ăsta de jocuri cred că ar trebui totuşi să le evităm pentru viitor. Să intrăm în normalitate şi în domeniul ăsta\". Întrebat dacă trimiterea propunerilor poate fi considerată o încălcare a pactului dintre el şi preşedinte, Ponta a declarat că trimiterea de către ministrul Justiţiei, Mona Pivniceru, la Preşedinţie a propunerilor de procurori şefi nu are nicio legătură cu acel acord, şi că oricum acea solicitare la transparenţă cerută în document a fost respectată indiferent de înţelegerea respectivă: \"Procedura s-a îndeplinit, în sensul că doamna Pivniceru a primit candidaţi, a făcut transparent, a scris la Comisia Europeană de ce i-a selectat pe Niţu şi pe Irimie, i-a trimis la CSM... Sigur, CSM-ul, fiind campanie electorală, şi-a bătut joc de ei. Şi acum trebuie terminată procedura. Până la urmă preşedintele îi numeşte sau nu-i numeşte. Dar procedura a fost făcută de Mona Pivniceru exact cum a discutat-o cu Comisia Europeană\". (A.M.)