Pixul magic al Statisticii loveşte din nou

PIB-UL ARATĂ BINE Produsul Intern Brut (PIB) a urcat cu 0,5% în trimestrul II, respectiv cu 1,8% în primele şase luni ale anului, peste estimările care indicau avansuri de 0,3% şi 1,7%. Performerii economiei au fost industria, imobiliarele, agricultura şi activităţile profesionale, în vreme ce construcţiile au scăzut. PIB estimat pentru primul semestru este de 307,263 miliarde lei, în urcare (în termeni reali) cu 1,8% faţă de semestrul I din 2012. „Cele mai importante contribuţii la creşterea PIB le-au avut industria (plus 1,1%), tranzacţiile imobiliare (plus 0,3%), agricultura (plus 0,2%) şi activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice (0,2%). Reducerea volumului de activitate din construcţii, cu 3,1%, a avut un impact negativ asupra evoluţiei PIB, de -0,2%. Din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat exporturilor nete ale României, cu o contribuţie în creştere cu 5,3%, pe fondul unui avans cu aproape 11% al comerţului exterior, corelat cu o scădere cu circa 1% a importurilor”, notează Institutul Naţional de Statistică (INS).

DAR… Desigur, ce omit să ne spună cei de la INS este că datele statistice au fost re-revizuite, semn că singurul mod în care mai putem avea acum creştere economică în România este prin ajustare, prin magia pixului. „Datele prezentate ieri de INS relevă câteva lucruri interesante. Creşterea PIB în 2012 a fost ajustată de la 0,7 la 0,2%. Pentru a avea creştere în 2013, trebuie să fi avut creştere şi în 2012. Asta s-a rezolvat prin schimbarea bazei de calcul, moment în care procentele s-au inversat, iar avansul a sărit iarăşi, de la 0,2 la 0,7%”, notează analistul Florin Cîţu. Un alt lucru de remarcat este că o revizuire în jos a PIB în trimestrul I din 2012, urmată de o altă revizuire în jos a creşterii, în trimestrul I din 2013, au dus la o revizuire în SUS a creşterii anuale. Se pare că INS foloseşte o nouă strategie - două minusuri fac un plus. Interesant, nu?