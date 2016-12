Pizza interzisă minorilor

Un restaurant din Boston a scos la vânzare un nou tip de pizza, special pentru adulţi. Pizza este interzisă minorilor pentru că are toppinguri îmbibate în alcool. Noul tip de pizza conţine mai multe ingrediente clasice, blat, mozarella, gorgonzola şi prosciuto. Are însă şi un toping special care o face nepotrivită pentru minori: cireşe înmuiate în vodcă. ”Ne gândeam cum să îmbunătăţim pizzele pe care le servim, cum să le facem mai atractive. Cineva a spus să punem băutură pe ele iar mie mi s-a părut o idee bună”, a declarat proprietarul restaurantului. De obicei, o astfel de pizza stă în cuptor cam şapte minute. În acest interval, concentraţia de alcool scade prin evaporare iar clienţii nu se pot îmbăta prea uşor. ”Clienţii ar trebui să mănânce două sau trei pizza ca să se îmbete şi cred că ar fi sătui înainte de a ajunge în acel punct”, a mai spus proprietarul restaurantului. Totuşi, chelnerii au fost instruiţi să verifice actele de identitate atunci când cineva comandă pizza cu vodcă, deoarece în SUA, consumul de alcool este interzis sub 21 de ani.