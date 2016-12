PJ Harvey, dublă câştigătoare a Premiului Mercury

Cântăreaţa britanică Adele a fost considerată de mulţi, până în ultima clipă, marea favorită, graţie încasărilor şi criticilor favorabile ale celui de-al doilea album al său, însă PJ Harvey a câştigat Premiul Mercury în 2011, pentru albumul ”Let England Shake”, fiind pentru a doua oară când aceasta este recompensată cu prestigiosul premiu muzical, acordat pentru cel mai bun album de studio al anului. PJ Harvey, în vârstă de 41 de ani, devine prima femeie recompensată cu Premiul Mercury de două ori. În 2001, albumul ”Stories from the City, Stories from the Sea” a fost recompensat cu acelaşi premiu. Albumul ”Let England Shake” a fost inspirat din ororile războiului şi era favoritul caselor de pariuri. Corinne Bailey Rae, membru al juriului de anul acesta, a spus că PJ Harvey a fost aleasă câştigătoare în unanimitate. ”A fost o decizie grea dar toţi am fost de acord”, a declarat Bailey Rae. Adele, Tinie Tempah, Katy B şi Elbow au fost ceilalţi nominalizaţi de anul acesta la Premiul Mercury. Cu excepţia lui Adele, care suferă de o durere în gât, toţi nominalizaţii au cântat în timpul ceremoniei de premiere de la Londra.

Figură marcantă a muzicii rock contemporane, PJ Harvey a reuşit să îşi facă loc într-o industrie muzicală dominată de figuri masculine, reuşind, totuşi, să îşi păstreze latura feminină chiar şi printre acordurile dure şi reci ale rock-ului alternativ. Cântăreaţa britanică a lansat şapte albume de studio şi a primit cinci nominalizări la premiile Grammy. Albumul ”Let England Shake” a fost înregistrat împreună cu John Parish, alături de care PJ Harvey a lansat şi în 2009 un LP, intitulat ”A Woman a Man Walked By”.

Premiul Mercury, creat în anul 1992, recompensează un muzician din Marea Britanie sau Irlanda, pentru un album de studio lansat în ultimul an. Nume sonore se găsesc pe lista câştigătorilor ediţiilor precedente: Arctic Monkeys, Primal Scream, Franz Ferdinand, Suede, Pulp, Klaxons şi Elbow. Acest premiu, în valoare de 20.000 de lire sterline, a fost decernat în 2010 grupului londonez The xxx.