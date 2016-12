Placă armeană de comemorare, pe Farul Genovez

Uniunea Armenilor din România, filiala Constanța, împreună cu Primăria Municipiului Constanța și Direcția Județeană pentru Cultură Constanța inaugurează noua plachetă de patrimoniu cultural de pe Farul Genovez din Constanța. Evenimentul va avea loc la monumentul amplasat pe faleza orașului, între Cazino și Comandamentul Marinei, sâmbătă, 3 octombrie, începând cu ora 10.00. ”Pe vremuri, edificiul a aparținut comunității armene, iar acum am obținut aprobare să dezvelim o placă de comemorare. El a fost construit de un armean la începutul secolului trecut, la fel ca și Casa cu Lei”, potrivit reprezentantului Uniunii Armene, Carmen Dropol. Monumentul are o înălțime de 16 metri, formă octogonală și este construit din blocuri de piatră naturală, cioplite pe toate fețele și unite între ele cu mortar făcut din var și nisip de mare amestecat cu scoici. De altfel, forma octogonală este cea care îi oferă farului o notă de unicitate. În interior se află o scară în formă de spirală, cu 53 de trepte. Farul îi călăuzea pe marinari cu ajutorul luminii sale albe, care se înălța la 21 de metri deasupra mării și avea o vizibilitate de aproximativ 5 kilometri în larg. Spre deosebire de alte construcții de același tip, lumina farului de la Constanța nu se rotea.Obiectivul a funcționat până în 1905, atunci când utilitatea sa a fost preluată de un far modern.