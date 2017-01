„Placebo” revine în România

Formaţia britanică „Placebo” va reveni în România, pentru a susţine un concert, pe data de 21 iunie, în complexul Romexpo din capitală. După ce, în anul 2006, au umplut Arenele Romane, cînd liderul trupei, Brian Molko, s-a despărţit de cei 6.000 de spectatori cu promisiunea „Thank you, Bucharest, we will come back soon!” (n.r. „Mulţumim, Bucureşti, vom reveni în curînd!”), britanicii de la „Placebo” se reîntorc pentru a prezenta un nou show live. Biletele pentru concert au preţuri de 175 de lei (zona A - în faţa scenei) şi 100 de lei (zona B). Biletele pot fi cumpărate online, de pe site-ul www.myticket.ro, dar şi din reţeaua Diverta, Magazinul Muzica şi din cluburile Control, Fabrica şi Fire.

Concertul de la Bucureşti face parte din turneul de promovare a viitorului album, ocazie cu care va fi prezentat fanilor noul membru al trupei, Steve Forrest, care l-a înlocuit pe toboşarul Steve Hewitt, în 2007. Acest nou material discografic este programat să fie lansat tot în iunie 2009. Albumul va avea un sound diferit de precedentul, mult mai optimist, mult mai pozitiv, după cum declara Brian Molko într-un interviu recent. „Pe acest nou album există mai multă speranţă, mai mult optimism, în sfîrşit există posibilitatea unei izbăviri. Noi nu compunem muzică pop stupidă şi insipidă. Ce vrem noi să facem este să comunicăm emoţiile pe care lumea le are faţă de condiţia umană”, a spus el.

Trupa „Placebo” s-a înfiinţat în 1994, la Londra. Pînă în prezent, formaţia a lansat cinci albume de studio, şase EP-uri şi 27 de single-uri, vînzînd peste zece milioane de albume în toată lumea. De-a lungul timpului, trupa a susţinut peste 900 de concerte, în 59 de ţări, fiind cap de afiş la peste 50 de festivaluri din întreaga lume. Totodată, „Placebo” a avut colaborări cu legendarii David Bowie, Robert Smith („The Cure”) şi Michael Stipe („REM”).

Formaţia şi-a sporit notorietatea şi prin orientările sexuale ale membrilor acesteia - Olsdal este homosexual, iar Molko este bisexual. Stilul lor de viaţă extravagant este redat adesea în cîntecele lor: „Special K” se referă la substanţa halucinogenă ketamină, iar single-urile „Nancy Boy”, de pe albumul „Placebo” (1996) şi „Pure Morning”, de pe albumul „Without You I\'m Nothing” (1998), au reprezentat culmea succesului atinsă de formaţie.

Trupa a reintrat în atenţia publicului cu piesa „Every You Every Me”, care a făcut parte de pe coloana sonoră a filmului „Cruel Intentions”. „Meds”, cel mai nou album al formaţiei, a fost lansat oficial pe 13 martie 2006, fiind promovat în cadrul unei serii de concerte în Europa, inclusiv în România.