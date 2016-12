Placenta, vinovată de moartea fetală în uter

Moartea fetusului în uter apare cel mai des în cazul unei complicaţii înregistrate în cursul sarcinii, îndeosebi a unei proaste funcţionări a placentei, arată studiile americane publicate recent, care se ocupă de un fenomen foarte puţin cercetat de ştiinţă, scrie AFP. Acum zece ani se ştiau puţine lucruri despre cauzele morţii fetale în uter, accident extrem de rar, care implică fetuşii de sub 20 de săptămâni născuţi morţi. Journal of the American Medical Association publică două studii inedite pe această temă, desfăşurate pe 500 de femei, între 2006 şi 2008, în cinci state americane. Primul, desfăşurat de Institutul american pentru Sănătate, arată că, în jumătate din cazuri, moartea fetusului a fost provocată de cel puţin de o complicaţie apărută în timpul sarcinii. În 26% din cazuri este implicată o proastă funcţionare a placentei (organul prin care se hrăneşte copilul), iar în 14%-19%, infecţii sau intoxicaţii acute ale mamei. În sfârşit, în 10% din cazuri, cauza constă în malformaţii fetale şi disfuncţii ale cordonului ombilical.

Până acum, studiile realizate pe această temă au eşuat adesea din cauză că lipseau analizele post-mortem al fetuşilor, refuzate de jumătate din familii din motive psihologice sau financiare. Tot primul studiu a arătat că afro-americancele prezentau un risc de două ori mai mare să se confrunte cu acest lucru faţă de albe sau hispanice. Diferenţa se datorează în parte lipsei de control al sarcinii la femeile de culoare, însă studiul demonstrează că diferenţele de rasă persistă chiar în cazul femeilor care îşi supraveghează cu atenţie sarcina. Al doilea studiu, desfăşurat de Universitatea din Texas, a pus în evidenţă mai mulţi factori de risc: diabet, obezitate, fumat, incompatibilitate sanguină între fetus şi mamă, toxicomanie şi chiar rasa, vârsta de peste 40 de ani sau starea de celibat. Din cele 7.000 de decese ale fetuşilor înregistrate zilnic în lume, 98% apar în ţări în dezvoltare, potrivit revistei medicale The Lancet. Finlanda, cu doi fetuşi născuţi morţi la o mie de naşteri, este ţara cu cel mai scăzut nivel în această privinţă, iar Nigeria şi Pakistan se află la cealaltă extremitate a listei, cu 40 de decese/1.000 de naşteri.