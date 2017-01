Placido Domingo va colabora cu Woody Allen

Tenorul spaniol Placido Domingo va interpreta rolul principal în opera ”Gianni Schicchi”, de Giacomo Puccini, care va fi montată de Woody Allen, pentru a marca, în această toamnă, cea de-a 30-a aniversare a Operei din Los Angeles. Woody Allen, în vârstă de 79 de ani, va reveni la Opera din Los Angeles în seara de deschidere a stagiunii 2015-2016, pe 12 septembrie, cu montarea piesei ”Gianni Schicchi”, la şapte ani după ce spectacolul a avut premiera în cadrul aceleiaşi instituţii culturale. Placido Domingo, în vârstă de 74 de ani, care este director general al Operei din Los Angeles, va interpreta rolul principal din acest spectacol.

Woody Allen a realizat peste 48 de filme într-o carieră de 58 de ani şi este cunoscut pentru personajele sale nevrotice şi comice, devenite o veritabilă marcă personală şi care sunt adeseori interpretate chiar de el. Cineastul american a câştigat Oscarul pentru cel mai bun scenariu original în 1986, pentru filmul ”Hannah şi surorile ei / Hannah and her Sisters”, şi acelaşi premiu pentru filmul ”Miezul nopţii în Paris / Midnight in Paris” din 2011. Pentru filmul ”Annie Hall”, din 1978, Woody Allen a fost recompensat cu două premii Oscar, la categoriile cel mai bun regizor şi cel mai bun scenariu original. În 2014, filmul său ”Blue Jasmine” a câştigat un premiu Oscar din trei nominalizări, iar Woody Allen a primit şi un Glob de Aur special pentru întreaga carieră.

Placido Domingo este un tenor spaniol renumit pe plan mondial pentru forţa şi versatilitatea vocii sale puternice, capabilă să stăpânească toate notele şi tonurile registrului dramatic. De la debutul său în rolul Alfredo din opera ”La Traviata” de Giuseppe Verdi, în anul 1959, Placido Domingo a avut peste 130 de roluri, devenind astfel tenorul care a interpretat cele mai multe partituri din lume. În noiembrie 2013, Placido Domingo a fost numit ambasador al bunăvoinţei pentru Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU). Placido Domingo a câştigat primul său premiu Grammy în 1971 şi ulterior a mai fost recompensat cu opt astfel de trofee, precum şi cu trei Latin Grammy. În 2002, el a primit titlul de Cavaler al Ordinului Imperiului Britanic. Este deţinător a numeroase alte trofee şi distincţii, printre care titlul de Comandor al Legiunii de Onoare, acordat în Franţa, premiul Prinţul Asturiei pentru Arte (Spania) și Medalia Libertăţii (SUA).