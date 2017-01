Plăcintă cu… muscă

Sănătatea consumatorilor este pe ultimul loc. Aceasta pare să fie deviza lucrătorilor de la fast-food-urile şi patiseriile din zona pieţei din Tomis III. Un control efectuat de inspectorii Oficiului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (OJPC) Constanţa la două fast-food-uri şi o patiserie din respectiva zonă, a scos la iveală carenţe grave ale comercianţilor la capitolul igienă. La cele două fast-food-uri verificate, s-a constatat că nu erau întrunite condiţiile de depozitare a cărnii. Mai mult, la unitatea administrată de SC „Ermosa Morena”, spaţiul de depozitare al zarzavaturilor, era folosit de angajaţi ca vestiar, hainele de stradă şi încălţămintea fiind puse la un loc cu cartofii, varza şi alte legume folosite în prepararea alimentelor. Prima pe lista neregulilor a fost însă patiseria societăţii comerciale „Tomax Com” SRL. O consumatoare s-a prezentat la vînzătoare pentru a face o reclamaţie în acelaşi moment în care inspectorii OJPC intrau pe uşa unităţii pentru a controla modul în care erau pregătite produsele. „În urmă cu jumătate de oră, am cumpărat o plăcintă cu brînză de aici. Am început să mănînc şi am îngheţat cînd am văzut în brînză o ditamai musca. M-am întors la simigerie şi am cerut să vorbesc cu patronul, dar vînzătoarea mi-a spus că nu este aici. Inspectorii OJPC au luat plăcinta ca probă şi mi-au înregistrat plîngerea, dar aş dori să dau în judecată patronul pentru că ceea ce s-a întîmplat este de neconceput”, a declarat Cristina, ghinionista cumpărătoare. Pentru neregulile descoperite, unitatea a fost închisă temporar, pînă la remedierea situaţiei. Reamintim că aceeaşi simigerie a mai fost închisă, la începutul verii, după ce inspectorii OJPC au descoperit gîndaci care se plimbau nestingheriţi pe pardoseala încăperii unde erau preparate produsele. Administratorii celor trei unităţi au fost invitaţi să se prezinte la sediul OJPC cu toate actele societăţii. Pentru neregulile descoperite, toate societăţile riscă să primească o amendă a cărei valoare este cuprinsă între 3.000 şi 5.000 de lei.