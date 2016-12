Plafon majorat pentru pachetele cu alimente oferite vârstnicilor

Primarul Radu Mazăre le-a dat o veste bună vârstnicilor prezenţi, miercuri, în Piaţa Far, pentru a serba ziua de 1 Mai. Peste două săptămâni vor primi pachetele cu alimente pe care municipalitatea obişnuieşte să le acorde vârstnicilor cu pensii mici, celor care au trecut de 60 de ani, dar care nu au venituri, persoanelor cu handicap şi persoanele care beneficiază de venitul minim garantat. El le-a explicat şi celor prezenţi la Far că întârzierea în distribuirea alimentelor a fost pricinuită de adoptarea târzie a bugetului naţional, fapt care a făcut ca şi bugetul local să fie aprobat mai târziu anul acesta. Chiar şi aşa, de la mijlocul lui mai, beneficiarii vor primi pachetele şi le vor primi în fiecare lună până la sfârşitul anului. Amintim că administraţia constănţeană a redus de la 12 la opt numărul anual al pachetelor oferite, în urmă cu doi ani, după ce Guvernul Boc a cerut primăriilor reducerea cheltuielilor. Astfel, nevoiaşii Constanţei beneficiază de opt ori pe an de pachete conţinând câte un pui, un litru de ulei, un kg de zahăr, unul de făină şi unul de orez. Vestea că vârstnicii şi persoanele aflate în nevoi vor primi în curând pachetele nu a fost singura veste bună dată de primar. Primăria a majorat plafonul în care trebuie să se încadreze beneficiarii de la 850 la 900 de lei. “Am majorat plafonul pentru că ştiu că şi pensiile unora dintre voi au crescut puţin şi am vrut să primiţi în continuare ajutor din partea noastră”, a declarat Mazăre. Aşadar, de acum, şi cei care au pensii ce nu depăşesc 900 de lei vor primi alimente din partea municipalităţii. Prin urmare, şi numărul persoanelor care vor beneficia de sprijinul municipalităţii va creşte la aprox 50.000.