Plafonul pentru ajutoarele de încălzire, majorat din nou la 615 lei

Deputaţii au adoptat, ieri, Ordonanţa de urgenţă privind acordarea ajutoarelor de încălzire pe perioada iernii, cu amendamentul solicitat de premierul în exerciţiu Emil Boc, în sensul majorării plafonului pentru ajutoare de la 425 lei la 615 lei. Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, a adoptat actul normativ, după ce Emil Boc a solicitat Parlamentului să modifice OUG iniţial emisă de Guvern, prin care se acordau ajutoare de încălzire persoanelor ale căror venituri nu depăşesc 425 lei, prin majorarea plafonului la 615 lei. Reprezentanţii tuturor partidelor au apreciat că, prin adoptarea acestei modificări la OUG iniţială, Parlamentul a corectat o eroare a Executivului, oferindu-i \"o lecţie\" şi manifestându-şi \"respectul pentru cetăţenii care i-au ales\". Deputatul UDMR Kerekes Karoly a susţinut că Parlamentul are bucuria să corecteze o Ordonanţă \"stricată de Guvernul Boc\" şi i-a amintit premierului de Codul lui Hammurabi, transmiţându-i că, \"dacă cineva loveşte pe altcineva de rang mai înalt, va fi biciuit în public de şaizeci de ori, bineînţeles cu biciul pe care l-a cumpărat pentru a lovi în noi\". \"Din păcate, această Ordonanţă iniţială a Guvernului Boc a confiscat dreptul unei categorii importante ale cărei venituri sunt sub 615 lei, care în sezonul rece trecut a beneficiat de aceste ajutoare. Această biciuire o lăsăm la aprecierea electoratului\", a spus udemeristul. Liberalul Victor Paul Dobre a subliniat, în numele PNL, \"maniera în care Guvernul Boc încerca să paseze criza pe circa 800.000 familii care ar fi fost afectate prin reducerea plafonului la ajutoare, aşa cum a fost prevăzut varianta originală a OUG\". \"Parlamentul s-a manifestat, prin această procedură de urgenţă, prin revenirea la plafoanele stabilite încă de acum câţiva ani de Guvernul Tăriceanu. Astfel, parlamentarii şi-au manifestat respectul pentru cetăţenii care ne-au ales, atenţia pentru categoriile de familii defavorizate, respectul pentru Constituţie şi a dat o lecţie Guvernului, una constituţională, pentru că Parlamentul e chemat să rezolve momentele în care Guvernul derapează\", a declarat deputatul. La rândul său, deputatul PSD-PC Mircea Duşa a subliniat \"greşeala fatală a Guvernului corectată de Parlamentul ponegrit de mai marii ţării\", însă a atras atenţia că, dacă nu se va rezolva problema bugetelor şi nu se va reuşi asigurarea resurselor pentru plata acestor ajutoare, atunci Parlamentul \"adoptă acte normative în zadar\".