Plaja din Costineşti, înăbuşită de resturi menajere

După ce s-au dat peste cap să obţină cu orice preţ plajele de pe litoral, operatorii s-au culcat pe o ureche. Unii le-au transformat în adevărate iarmaroace, iar alţii în depozit de gunoaie. Comisarii Gărzii de Mediu Constanţa care au făcut ieri un control de rutină pe plajele din Costineşti au fost uimiţi să descopere mormane de gunoaie şi deşeuri provenite din construcţii din staţiunea Costineşti. Porţiunile transformate în adevărate ghene de gunoi au fost contractate de operatorii “Romned” SA şi “C&D” SA, care mai are plaje şi în staţiunea Mamaia. “Sectorul administrat de Romned SA era mizerabil. Am văzut la ora 11.00 tomberoane din care gunoaiele dădeau pe dinafară. Acelea, cu siguranţă, nu fuseseră golite cu o seară înainte. În plus, pe plajă era o terasă în construcţie care, nici pe departe, nu respecta prevederile Ordonanţei 19/2006. De asemenea, toată suprafaţa plajei din Costineşti este insalubră”, a precizat comisarul şef al Gărzii de Mediu, Vasile Petro. Comisarul şef subliniat că pentru toate neregulile găsite pe plajă, cei doi operatori riscă amenzi de 750-800 milioane lei vechi fiecare, în conformitate cu prevederile Legii Mediului.

Contactat telefonic, directorul general al SC Romned SA, Sorin Greavu, a declarat că el nu mai are plajă în Costineşti. “Sectorul I de plajă, de la Epavă şi pînă la strada Mării, nu mai există. La ultima furtună, marea a spălat tot nisipul şi a lăsat în urmă doar drumul de piatră. Referitor la construcţie, am un singur beach-bar, de 25 metri pătraţi care, în opinia mea, respectă ordonanţa invocată. Încă nu ştiu nimic de amendă, nimeni nu mi-a spus nimic pînă acum”, a spus Sorin Greavu. Reprezentantul firmei C&D, Bebe Chicheanu, administratorul celuilalt sector de plajă, nu a putut fi contactat pînă la închiderea ediţiei.