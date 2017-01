Plaja din Mamaia, sufocată de construcţiile ilegale

Să fie clar! Turismul în staţiunile româneşti de la Marea Neagră nu mai este ce a fost! De la zecile de mii de turişti care dădeau năvală pe plajele româneşti înainte de 1989, fie ei cehoslovaci, polonezi, est-germani sau alţi fraţi de suferinţă din lagărul comunist, am ajuns să începem vara cu plajele pustii şi să ne uităm cu jind la vecinii noştri bulgari, cei cărora înainte le „furam” clienţii. Şi cum s-ar părea că sîntem incapabili să învăţăm din greşeli, ba chiar ne punem adesea beţe în roate, şi anul acesta reuşim să începem sezonul estival aşa cum ne-am obişnuit. Adică dezastruos, cu plajele pe post de tranşee, tone de gunoaie şi construcţii ilegale la tot pasul. O politică păguboasă, promovată de prin 2006 de fostul ministru al Mediului Sulfina Barbu şi continuată acum de “puiul” din teritoriu, Direcţia Apelor Dobrogea Litoral (DADL) Constanţa. După arhicunoscuta expresie “puţini am fost, mulţi am rămas”, construcţiile ilegale care ar fi trebuit să dispară pînă la sosirea primului turist înfloresc peste noapte. Practic, deşi în această primăvară Consiliul Local Municipal (CLM) a aprobat planul urbanistic zonal (PUZ) privind numărul de beach-baruri şi zona în care acestea ar fi trebuit amplasate, prea puţini agenţi econmici de sezon se sinchisesc să respecte legea. Cu aprobarea tacită a DADL Constanţa - atîta vreme cît demolarea beach-barurilor începută în martie ar fi trebuit finalizată la 1 mai, iar directorul instituţiei, Gheorghe Babu, trage de termen ca de o gumă încălzită la soare pînă de Ziua Copilului - în Mamaia se construieşte ca pe şantier. De acest lucru s-au convins şi inspectorii Corpului de Control al Primăriei Constanţa care, în urma controalelor efectuate numai pe parcursul acestei luni, au acordat amenzi usturătoare ilegaliştilor din staţiunea Mamaia. „Am aplicat şapte amenzi cuprinse între 1.000 şi 100.000 de mii de lei agenţilor economici care construiesc ilegal în zonele hotelurilor Victoria, Lido, Riviera sau Melody Bar. Aceste construcţii încalcă prevederile legii 50/1991, însă deşi cei de la DADL au obligaţia de a executa demolarea acestora şi chiar i-am înştiinţat în acest sens, nu au făcut-o pînă acum”, a declarat inspectorul din cadrul Corpului de Control al Primăriei Constanţa, Ervin Apaz. Pentru a vedea cum se lucrează pe şantierele patriei - pardon plajei! - am încercat să aflăm şi noi opinia cîtorva agenţi economici din zona Cazino din Mamaia. Dacă în alţi ani eram întîmpinaţi cu scandaluri, patroni nervoşi şi muncitori şi mai agitaţi, de această dată indiferenţa a fost atotstăpînitoare. „Am autorizaţie să construiesc aici şi nu este treaba voastră să mă întrebaţi de ce fac”, ne-a spus un individ autointitulat patron şi echipat în tricoul Naţionalei. Trecînd peste refuzul mai mult decît categoric al afaceristului de sezon, am încercat să vedem şi modul în care DADL Constanţa reacţionează la problema construcţiilor ilegale din Mamaia. Dar cum politica instituţiei constănţene este de ceva vreme aruncatul pisicii în ograda vecinului, purtătorul de cuvînt al DADL, Cătălin Anton, a declarat că demolarea construcţiilor era şi obligaţia Primăriei Constanţa, deşi terenurile se află în administrarea instituţiei pe care o reprezintă. “Primăria este cea care acordă sau nu autorizaţiile de construcţie, dar are şi posibilitatea să le demoleze atunci cînd se ridică ilegal. Din aprilie, am reuşit să demolăm patru astfel de construcţii, însă trebuie respectate nişte proceduri destul de complicate. Chiar dacă nu sîntem o societate de demolări, ci una de administrare, vom face tot posibilul pentru ca aceste construcţii să dispară cît mai curînd din Mamaia”, a declarat Cătălin Anton.