Plajele, administrate exclusiv de agenţi economici din turism

Plenul Senatului a decis, ieri, că plajele pot fi închiriate pentru unul sau mai mulţi ani numai de către operatori economici cu obiect de activitate în turism, care desfăşoară activităţi pe litoralul Mării Negre. “Amendamentul care a trecut de comisie nu a fost susţinut de Guvern pentru că se pare că ministrul Turismului, Elena Udrea, are cu totul alte preocupări legate de săli de sport, de bazine de înot, de patinoare la Braşov, în timp ce problemele litoralui o interesează mai puţin. Atât cât putem, ajutăm noi, din opoziţie, litoralul românesc”, a declarat iniţiatorul proiectului legislativ, senatorul Alexandru Mazăre. El a susţinut că, din nefericire, nu a reuşit împreună cu deputatul PSD Eduard Martin să treacă plajele la administraţiile publice locale pentru că, la momentul respective, s-a opus preşedintele Traian Băsescu. “Acum, măcar acest lucru am reuşit să îi conving pe actualii guvernanţi şi pe colegii mei din Senat, ca plajele să nu mai poată fi închiriate decât de operatorii care desfăşoară activităţi turistice. Din păcate, ordonanţa care a trecut acum cu amendamentul propus de mine vine prea târziu pentru acest sezon estival. Situaţia la zi în staţiunea Mamaia este următoarea: au fost făcute licitaţii şi, din păcate, nu toţi câştigătorii acestor licitaţii sunt agenţi economici care-şi desfăşoară activitatea în turism. Nu se poate face turism de calitate atâta vreme cât plajele sunt administrate de societăţi care nu au niciun fel de legătură cu turismul. Acest lucru se întâmplă în toate ţările civilizate cu care noi suntem în competiţie pe o piaţă extrem de acerbă în turism”, a declarat Alexandru Mazăre. Senatorul constănţean s-a declarat de acord cu extinderea închirierii plajei pe mai mult de un sezon, pentru că “nimeni nu face investiţii - duşuri, grupuri sanitare în momentul în care are un contract pe un singur an”. Amendamentul senatorului social democrat Alexandru Mazăre a fost acceptat de colegii senatori. Proiectul de lege, cu amendamentele admise, a fost adoptat cu 82 de voturi pentru şi va fi trimis Camerei Deputaţilor, care este for decizional. Acelaşi lucru l-au susţinut şi agenţii economici din turism, care au participat la licitaţiile organizate de Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral (ABADL), care s-au declarat nemulţumiţi de modul cum a fost organizată licitaţia, dar şi de condiţiile şi preţurile impuse de ABADL.