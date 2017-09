Plajele ar putea fi închise când marea e agitată și se arborează steagul roșu

02:10:20 / 13 August 2017

Toata lumea se plange

Sa se inchida toate soselele unde se produc accidente! Politistii isi risca viata la fiecare interventie, Pompierii isi risca viata la fiecare interventie, Doctorii isi risca viata in Urgenta. In ce lume traim frate? Sa ne interzicem unii altora unde sa fumam cand sa inotam sa ne vaccinam obligatoriu etc. Asta e fascism statul iti impune ce sa faci pai unde mai e libertatea? O sa ajunga Romania mai rau ca in timpul comunismului, nu mai iesi noaptea din casa dupa 22:00 ca e periculos...