Plajele de pe litoralul românesc, mai curate

În perioada 1-18 octombrie, ONG Mare Nostrum a desfăşurat a XIV-a ediţie a Coastwatch, activitate ce face parte din cadrul Zilei Internaţionale a Mării Negre. Acţiunea s-a desfăşurat pe toată întinderea litoralului românesc, în 19 locaţii reprezentative, între Năvodari şi Mangalia. Coastwatch a mobilizat peste 300 de elevi şi 45 de cadre didactice. În cadrul acestei activităţi, voluntarii Mare Nostrum, cu ajutorul reprezentanţilor instituţiilor de învăţămînt au identificat şi inventariat categoriile de deşeuri prezente pe plajă: „Mare Nostrum desfăşoară programul Coastwatch încă din anul 1996. În fiecare an, monitorizăm schimbările produse pe litoralul românesc după fiecare sezon estival. În cei 13 ani de monitorizare, putem spune că viteza cu care litoralul românesc se degradează nu ţine pasul cu rapiditatea de reacţie şi organizare a celor care gestionează plajele. Zona costieră românească are nevoie de respectul fiecăruia dintre noi, fie că sîntem ecologişti, autorităţi locale, firme sau simpli iubitori de mare”, a declarat directorul executiv Mare Nostrum, Mihaela Cândea. În urma desfăşurării activităţii de Coastwatch, au rezultat următoarele date: cantitatea de deşeuri a scăzut semnificativ faţă de luna octombrie 2008; litoralul nordic este aproximativ egal afectat de prezenta deşeurilor, ca şi cel sudic; categoria de deşeuri predominantă este plasticul, în comparaţie cu celelalte tipuri de deşeuri care se găsesc în cantităţi relativ mai reduse; detaliat, se observă o scădere semnificativă a cantităţii de plastic întîlnite pe litoral, cu peste 51% mai puţin faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi cu peste 48% mai puţin faţă de luna mai 2009, înainte de începerea sezonului estival; cea mai scăzută cantitate de deşeuri de plastic a fost întîlnită pe sectorul Neptun I (între Zona de protocol şi Terasa Space), unde au fost contorizate în total numai 9 deşeuri. La polul opus, se află sectorul Constanţa I (între Pescărie şi Pălăria lui Neagoe), unde au fost contorizate 1.867 de deşeuri. La capitolul hîrtie, cantităţile de deşeuri existente pe plajă sînt integrate în acelaşi flux descendent la nivel de cantitate. Datele Coastwatch arată faptul că acestea au scăzut cu 23% faţă de octombrie 2008 şi cu aproximativ 59% faţă de mai 2009. Cele mai curate sectoare au fost Neptun I (între Zona de protocol şi Terasa Space) şi Jupiter II (între Club Paradis şi Hotel Opal), unde nu s-a găsit niciun deşeu din această categorie. Cele mai multe deşeuri de hîrtie au fost contorizate tot pe sectorul Constanţa I (între Pescărie şi Pălăria lui Neagoe), în număr de 1.102. Şi în ceea ce priveşte metalul se observă scăderi în ceea ce priveşte cantităţile, cu aproximativ 60% faţă de luna octombrie 2008 şi cu aproximativ 63% faţă de luna mai 2009. Tot sectorul Neptun I (între Zona de protocol şi Terasa Space) a fost cel mai curat, fără niciun deşeu de metal, iar cel mai murdar sector a fost din nou Constanţa I (între Pescărie şi Pălăria lui Neagoe) cu 379 de deşeuri. În concluzie, cel mai curat sector monitorizat a fost Neptun I (între Zona de protocol şi Terasa Space), care a însumat numai 9 deşeuri. La polul opus, a fost sectorul Constanţa I (între Pescărie şi Pălăria lui Neagoe), care a însumat 3.669 deşeuri şi, în plus, multe alte materiale de construcţii şi deşeuri din gospodării.