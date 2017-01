Plajele, transformate în... iarmaroc

“Strategia” promovată de ministrul Mediului, Sulfina Barbu, a transformat plajele în locaţii neatractive, mai ales că, prin amendarea unui act normativ, a dat “liber” construcţiilor de pe plaje. Turiştii sînt deranjaţi de constructori, mijloace de transport, picamere şi bocăneli, dar şi de, mai nou, utilaje de la bîlci, montate pe nisip de societăţi care au subînchiriat, ilegal, sectoare de plajă. În curînd o să apară şi barăci pentru amatorii de împuşcat răţuşte şi roata norocului cu cîştiguri în iepuraşi de ipsos, pentru ca puţinii turişti străini care mai vin pe la noi să rămînă... cu gura căscată de cele văzute într-o ţară care vrea să intre în Europa. Ţigănia de pe plajă contrastează în mod grotesc cu unităţile hoteliere în care s-a investit în ultimii ani, oferind celor mai plimbaţi prin lume un tablou tipic african după ieşirea din hotelul de cinci stele: copiii subnutriţi cu muşte la gură!

După ce cîţiva intermediari au "cîştigat" licitaţiile organizate pentru închirierea plajelor, ministreasa Sulfina Barbu a introdus cîteva amendamente la Ordonanţa de Urgenţă nr. 19, care au fost adoptate de Parlament, pentru a excepta de la respectarea Legii Construcţiilor cîteva firme. Din acel moment, deşi modificările legislative nu au fost promulgate de preşedintele Traian Băsescu, plajele s-au transformat în şantiere. Picamere, betoane, generatoare, tractoare şi depozite de materiale se întînesc aproape la tot pasul în Mamaia, unde, avînd în vedere că, de cîţiva ani, are gradul de ocupare cel mai mare, şi interesele operatorilor de plajă sînt pe măsură. Chiar dacă în contractele încheiate cu Direcţia Apelor Dobrogea Litoral, intermediarii care au închiriat plajele nu au voie să subînchirieze, această clauză este încălcată. Beach-bar-urile se construiesc ilegal atît timp cît modificările Ordonanţei 19 nu au fost promulgate de preşedintele ţării şi nu respectă distanţa minimă de 150 de metri pînă la obiectivele similare. O altă încălcare a caietelor de sarcini este aceea că se construiesc chiar în faţa unităţilor de alimentaţie publică, fără să respecte distanţa minimă de 50 de metri. Aşadar, haos total, pe care ministreasa Mediului îl tolerează, deşi are pîrghiile necesare pentru a stopa abuzurile. La fel de vinovaţi sînt şi reprezentanţii Prefecturii, care pot solicita instituţiilor abilitate să intervină şi să facă ordine pe plaje. "În nici un an nu am mai văzut aşa ceva, am mai fost în urmă cu doi ani şi totul era foarte frumos. Acum, peste tot se construieşte şi cred că nu e de mirare că plajele sînt aproape goale", a declarat suceveanul Niculae Ciocan.