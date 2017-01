Ministrul Sănătăţii, Attila Cseke, a anunţat că are un plan de restructurare a instituţiilor din subordine şi că proiectul postat de site-ul instituţiei prevede reducerea a câte două posturi de directori adjuncţi de la direcţiile de sănătate publică din fiecare judeţ. Cseke a explicat că Ministerul Sănătăţii are doar nouă agenţii în subordine care pot fi reorganizate, dând exemplul Institutului Naţional de Medicină Sportivă, care funcţionează mai mult pentru olimpici, şi deşi are atribuţii în domeniul sănătăţii, şi care ar putea fi transferat la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. În privinţa consilierilor personali, Cseke a precizat că are patru angajaţi cu jumătate de normă la care nu ar renunţa, deoarece nu este de profesie medic.