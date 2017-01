Plan de rezervă pentru băncile greceşti

Băncile greceşti din România au lichidităţi suficiente, un nivel confortabil al solvabilităţii şi planuri de rezervă pentru situaţii neprevăzute, susţine prim-viceguvernatorul Băncii Naţionale a României, Florin Georgescu. „Solvabilitatea băncilor elene prezente în România este de peste 11%, media sistemului bancar autohton fiind de 14%”, precizează Georgescu. La începutul săptămânii, agenţia de evaluare financiară Fitch a retrogradat, de la „B plus” la „BB plus”, ratingurile pe termen lung pentru cinci bănci din Grecia. În plus, agenţia le-a plasat sub supraveghere, după scăderea ratingului suveran al Greciei. Este vorba despre National Bank of Greece, Eurobank, Alpha Bank, Piraeus Bank şi Agricultural Bank of Greece, toate prezente în România.