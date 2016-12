Plan pentru construirea unei noi grădiniţe

CLASA ZERO ÎN LOCUL GRĂDINIŢEI Dacă în urmă cu mai bine de un an anunţa că au început lucrările de construire a unei grădiniţe în satul Lazu, administraţia locală din comuna Agigea a fost nevoită să schimbe planul pe ultima sută de metri. Şi asta din cauza legislaţiei din domeniul educaţiei, care prevede acum ca elevii să treacă prin renumita clasă „zero“ înainte să păşească în clasa întâi. Mai exact, pentru că în şcoala din Agigea nu exista spaţiu propice pentru clasa zero, administraţia locală a decis să schimbe destinaţia grădiniţei în imobil pentru clasa zero. Asta nu înseamnă însă că s-a renunţat la ideea construirii unei grădiniţe, potrivit afirmaţiilor primarului comunei Agigea, Cristian Cîrjaliu. „În Lazu vom reabilita integral clădirea care se află lângă sala de sport din localitate, unde va funcţiona pe viitor grădiniţa. Pe lângă reabilitare, clădirea va fi şi extinsă, pentru a răspunde necesităţilor şi cerinţelor părinţilor“, a declarat Cîrjaliu. Primarul a mai spus că investiţia va fi realizată cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa, fără ajutorul căruia, în Lazu nu ar putea exista grădiniţă. „Valoarea estimată a lucrărilor se ridică la 1,2 milioane de lei, bani pe care noi nu-i avem. Vom contribui şi noi cu o parte din bani, dar în cea mai mare parte banii vor veni de la CJC. Clădirea va fi dotată la standarde europene“, a mai spus primarul.

TREI SĂLI LA CLASA ZERO Edilul şef a explicat, de asemenea, că lucrările de construire a clădirii în care vor învăţa copiii de la clasa zero sunt pe final. Construcţia clădirii a început în urmă cu un an şi vor fi finalizate în maximum două luni. „Pentru anul şcolar 2012 - 2013 vom avea trei săli de clasă la clasa zero. Aici vor învăţa copiii din toată comuna care vor fi înscrişi în clasa zero. Este foarte bine că cei mici vor fi separaţi de şcoală, iar clădirea va fi dotată exemplar“, a precizat Cîrjaliu.